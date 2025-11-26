30ME pour Paixao, l’OM pouvait avoir 10 000 fois mieux

Malgré un bilan statistiques correct, Igor Paixao ne passe pas au travers de certaines critiques à l’OM et encore moins après sa prestation inaboutie contre Newcastle mardi en Ligue des Champions.

A la recherche d’un ailier gauche pour compenser les départs de Luis Henrique et de Jonathan Rowe au mercato estival, l’Olympique de Marseille a fait sauter la banque pour faire venir Igor Paixao. Le Brésilien de 25 ans sortait d’une saison folle au Feyenoord et a convaincu Medhi Benatia et Pablo Longoria de payer 35 millions d’euros pour le recruter . Une belle prise, tout du moins sur le papier, pour les Phocéens. Car sur le terrain, Paixao fait admirer pour l’instant tout autant ses maladresses et ses mauvais choix que ses lourdes frappes.

Auteur de 5 buts dont 3 en Ligue des Champions depuis le début de la saison, l’ailier gauche olympien n’a pas pesé bien lourd face à la défense de Newcastle mardi, au contraire de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang. Sa prestation n’a pas manqué de déchainer certains consultants, dont Walid Acherchour. Dans le Winamax FC, ce dernier n’a pas été tendre avec Igor Paixao.

Igor Paixao prend cher après Newcastle

« Paixao a une ou deux situations où il réveille un peu le stade, mais il ne sait pas trop ce qu’il fait. Il a un état d’esprit remarquable, il bosse pour l’équipe, c’est une réalité, il aide beaucoup Emerson. Maintenant, les mecs qui défendent pour 30 millions d’euros, je peux aller en chercher 10.000 en Île-de-France. Je n’ai pas de méchanceté envers Paixao, j’ai beaucoup de sympathie pour lui mais le rapport au ballon de ce joueur techniquement, ça pique les yeux. Je suis obligé de dire ce que je ressens avec sincérité. Je ne sais pas s'il sait ce qu’il fait avec le ballon. Il y a beaucoup d’improvisation » estime Walid Acherchour, qui salue l’état d’esprit irréprochable d’Igor Paixao et sa faculté à venir aider sa défense sans rechigner, mais qui regrette les mauvais choix et la maladresse technique du Brésilien. Des reproches qui lui ont déjà été adressés quatre jours plus tôt lors de la victoire à Nice, malgré son but en fin de match.