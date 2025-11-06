Paixao à la rue, la star à 30ME fait paniquer l'OM

Brillant contre l’Ajax et décisif face au Sporting, Igor Paixao était une fois de plus très attendu ce mercredi pour faire mal à l’Atalanta Bergame. Mais l’ailier brésilien est cette fois passé à côté de son match.

Auteur d’un doublé contre l’Ajax Amsterdam lors de la 2e journée puis décisif face au Sporting Portugal avec un but sublime pour ouvrir le score (3e journée), Igor Paixao était l’homme fort de l’OM en Ligue des Champions avant la réception de l’Atalanta Bergame. Aligné dans le couloir gauche de l’attaque phocéenne face aux Italiens, l’ancien joueur du Feyenoord était donc très attendu ce mercredi soir. Au contraire d’un Mason Greenwood actif et parfois dangereux grâce à ses exploits individuels et à ses passes trouvées dans le bon timing, Igor Paixao s’est lui montré bien trop discret.

Brouillon dans la plupart de ses prises de balle et incapable de créer la moindre différence, l’attaquant brésilien a totalement raté son match. Eurosport en fait donc son flop de la rencontre et commence à émettre de gros doutes sur Igor Paixao au vu du prix auquel l’OM a acheté l’ailier de 25 ans cet été. « Il avait illuminé le Vélodrome face à l'Ajax (4-0). Il avait ouvert le score, de fort belle manière, face au Sporting (2-1). Face à l'Atalanta, Igor Paixão a encore affiché les limites aperçues en Ligue 1 depuis le début de saison. Avec 9 ballons perdus, aucun dribble réussi et aucune différence réalisée, y compris par sa vitesse, le Brésilien n'a pas livré une prestation digne d'un joueur qui a coûté plus de 30 millions d’euros » regrette le média.

Un match à oublier pour Igor Paixao

Un avis partagé par La Provence, qui a attribué la pire note du match à Igor Paixao avec un très mauvais 3/10. « Deux ballons bien remontés dans le camp adverse, malgré le marquage à la culotte de la Dea. Hormis ces deux timides coups d’éclat, le Brésilien a marché à côté de ses crampons. Un florilège de déchets techniques qui ont privé l’OM de piquer l’Atalanta » écrit le quotidien régional au sujet de l’ailier marseillais, dont la performance a de quoi inquiéter d’autant que ses prestations en Ligue 1 ne sont pas non plus hyper convaincantes pour le moment. Marseille aura pourtant besoin d’un Igor Paixao au top pour se refaire la cerise lors des prochains matchs et dès samedi face à Brest lors de la 12e journée de Ligue 1 au Vélodrome.