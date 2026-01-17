Robinio Vaz quitte l’OM pour révolutionner le foot italien

Tout le monde verra- Christian Bracconi
La clauses de greewood c'est juste par principe mais pas valable juridiquement, en France les clause sont interdites,
Un club qui j’espère descendra en ligue 2!
Je vais me servir un petit cointreau (avec modération)
PAS de verdâtre à Lyon, oust^^.
En fait vous voulez voir partir tout le monde... Greeeenwoood, Rulli, Aubam, Hodjberg... Vous êtes vraiment une bande de rigolo ici
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Loading
𝐑𝐢𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐭𝐚𝐫 ✨ Arrivé sur la pointe des pieds à l’été 2024, Robi’ aura gravi les échelons petit à petit : des U19 à la Pro 2, il aura su se créer une place 𝗮̀ 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲̀𝗿𝗲 dans le groupe de Roberto de Zerbi. Robinio Vaz a bousculé les codes pour faire de