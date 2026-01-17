Robinio Vaz quitte l’OM pour révolutionner le foot italien

Transféré à la Roma, Robinio Vaz se lance un défi ambitieux. Les clubs italiens sont plutôt réticents à l’idée de lancer d’aussi jeunes joueurs. Mais l’attaquant recruté à l’Olympique de Marseille pourrait changer leurs habitudes.

Considéré comme un talent prometteur à l’Olympique de Marseille , Robinio Vaz (18 ans) débarque à la Roma dans l’anonymat. Les observateurs italiens connaissent peu l’attaquant recruté pour 25 millions d’euros bonus compris. C’est pourquoi le média Il Romanista s’est renseigné sur le profil du joueur auprès de Christian Bracconi, l’ancien entraîneur des U19 marseillais qui a côtoyé la recrue des Giallorossi.

« Je n’aime pas faire de comparaisons. Il a sa propre personnalité, il fera sa carrière parce qu’il est spécial, unique, a décrit le technicien. Avec De Zerbi, en équipe première à Marseille, il a très bien travaillé : il a besoin de se structurer, tactiquement surtout. Avec Gasperini ce sera difficile, mais avoir un entraîneur comme lui sera excellent. Un football énergique. C’est un bon choix pour lui. » La tâche s’annonce tout de même difficile au sein d’une grosse écurie européenne, qui plus est en Italie où les clubs font moins confiance aux jeunes.

Tout le monde verra - Christian Bracconi

« Je n’ai aucun doute sur ses qualités, a néanmoins rassuré Christian Bracconi. En Italie ce sera différent, mais en équipe première avec Marseille il a marqué sans surprendre. C’est son niveau, il est fait pour jouer à cette hauteur. Les jeunes jouent peu en Italie ? C'est différent en France, les jeunes jouent. Il peut montrer qu’en réalité les jeunes peuvent jouer. Tout le monde le verra, ses qualités se devinent immédiatement. Trois mots pour le décrire ? Générosité, joie et talent. » On peut aussi ajouter « courage » tant Robinio Vaz a du chemin à parcourir avant de s’imposer à la Roma.