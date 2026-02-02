ICONSPORT_275040_0143 (1)

Abdelli à l’OM, l’incroyable bonus à 750.000 euros

OM02 févr. , 9:40
parCorentin Facy
4
L’OM est sur le point de conclure le transfert d’Himad Abdelli en provenance d’Angers. Un deal légèrement inférieur à 3 millions d’euros, mais qui va comporter des bonus dont certains très difficilement atteignables.
D’accord avec Himad Abdelli depuis plus d’un mois, l’Olympique de Marseille est proche de s’entendre avec Angers pour le transfert de l’international algérien. Il faut dire que le temps presse puisque le mercato ferme ses portes ce lundi à 20 heures. Avec les départs programmés d’Angel Gomes, de Darryl Bakola ou encore de Matt O’Riley, l’urgence de recruter un milieu de terrain s’est faite ressentir à l’OM, qui s’est rapproché des exigences initiales d’Angers pour Himad Abdelli.

Un étonnant bonus Ligue des Champions

L’accord est quasiment total entre les deux clubs, une tendance confirmée par Mohamed Toubache-Ter. Selon l’insider, très bien informé sur ce dossier, l’indemnité du transfert du joueur de 26 ans sera inférieure à 3 millions d’euros. Le deal comprend en revanche plusieurs bonus : 500.000 euros assez facilement atteignables en plus d’un second bonus à 750.000 euros… qui a beaucoup moins de chance d’être atteint. Et pour cause, l’Olympique de Marseille a inclus un bonus de 0,75 ME qui se déclenchera uniquement si le club phocéen atteint la finale… de la Ligue des Champions.
Un bonus assez lunaire quand on sait que la formation de Roberto De Zerbi est bien loin d’atteindre un tel niveau pour le moment comme l’a prouvé le parcours chaotique de l’OM cette saison en C1 avec une élimination dès la phase régulière après sa lourde défaite 3-0 à Bruges. Concrètement, le transfert d’Himad Abdelli devrait donc s’élever à 3,2 millions d’euros bonus compris en prenant uniquement en compte les bonus facilement atteignables.
Un prix cohérent pour Angers, qui réclamait au minimum cette somme pour faire partir son capitaine algérien et cela malgré sa situation contractuelle, avec un bail qui expirait en juin prochain. Du côté de Marseille, on estime que ce renfort va énormément apporter à Roberto De Zerbi avec un profil de numéro huit ou de numéro dix technique qui manquait à l’effectif. C’est surtout un joueur expérimenté de Ligue 1 qui rejoint Marseille pour les cinq prochaines années, un joli coup aux yeux de Pablo Longoria et de Medhi Benatia alors que l’OL était également sur le dossier au début du mois de janvier avant finalement de se tourner vers Noah Nartey de Brondby, buteur contre Lille dimanche après-midi.

Articles Recommandés
Derniers commentaires

Accord OL-PSG, Noham Kamara arrive à Lyon

Je sais pas s'qu'il vaux ce jeune, quelqu'un l'a vu jouer ?

L1 : L'OL et Monaco à l'honneur dans l'équipe type

3 cas le penalty envers Dante ? La faute sur Humbert c'est rouge et l'arbitrage anti- PSG hier soir .

OL : L'OM finira devant Lyon, Domenech trahit les siens

enleve les penalty a greenwood et sulc est devant greenwood au classement des buteurs je dit pas qu'il est meilleur mais niveaux stat ca peut se valoir

L1 : L'OL et Monaco à l'honneur dans l'équipe type

Ce que l'on ne peut pas mettre au tableau d'honneur les arbitres , encore une fois la ramasse .....

Abdelli à l’OM, l’incroyable bonus à 750.000 euros

De la part des angevins? Croire que les sardines iront en finale de ldc avec abdlelli... mdr

