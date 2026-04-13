« Un manque de respect de l'OM » : Rongier prend une claque

Mon idée : Fonseca ne peux plus le piffrer depuis un moment, seulement son contrat imposait a Fonseca de le titulariser un certain nombre de matchs. Ce quota étant arrivé a terme, Fonseca ne lui fait plus aucun cadeau.
Tu racontes vraiment n’importe dioi. Soigne ton délire et ta haine, tu te sentiras mieux
Pour moi c'est cuit. Cette periode de 2 bon mois pourrit nous aura plombé la saison.
Désolé j'avais pas vu que Dieng était en tong ... Bref, comme d'habitude, tu crashes ton fiel sans avoir regardé le match car sinon tu verrais que Lorient a drôlement tenté pour un adversaire "en tong" ...
Vla le rageux... Comme le dit Sergio, envoies donc ton CV, on verra si tu fera mieux que Fonseca. C'est beau de déverser sa haine devant son écran de PC.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
Loading
Pas moi qui vais défendre la direction marseillaise mais elle lui a proposé avant la fin de saison dernière une offre de prolongation à 4 millions par an environ (sans compter les primes) qu'il a refusée car il voulait globalement le salaire de Kondogbia/Hojberg/Rabiot C'est son
🗣️ 𝗩𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧𝗜𝗡 𝗥𝗢𝗡𝗚𝗜𝗘𝗥 🇫🇷 𝗙𝗥𝗔𝗖𝗔𝗦𝗦𝗘 𝗟'𝗢𝗠 ! 🥶❤️🖤 « On peut parler d’un manque de respect à partir du moment 𝗼𝘂̀ 𝗽𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝘁 𝘀𝗶𝘅 𝗮𝗻𝘀, 𝘁’𝗮𝘀 𝘁𝗼𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲́, 𝘁’𝗮𝘀 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗱𝗶𝘁 𝘂𝗻 𝗺𝗼𝘁 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗵𝗮𝘂𝘁 𝗾𝘂𝗲 pic.x.com/MyV3HY2W6x