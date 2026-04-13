« Un manque de respect de l'OM » : Rongier prend une claque

Valentin Rongier n’a pas digéré les conditions de son départ de l’OM l’été dernier. Le club phocéen lui a pourtant soumis une offre de prolongation avec un salaire très important à la clé.

C’est un départ qui a laissé des regrets à tout le monde l’été dernier. Titulaire sous Roberto De Zerbi, Valentin Rongier a tout de même quitté l’Olympique de Marseille pour signer au Stade Rennais. Un choix qui n’était pas celui du joueur, ce dernier souhaitant initialement rester. L’entraîneur italien était également favorable à une prolongation… tout comme le club, qui lui a proposé une offre pour le garder. Pourtant, Valentin Rongier a parlé de « manque de respect » de la part des dirigeants de l’OM à son égard dans une interview diffusée par Le Média Carré sur YouTube.

« On peut clairement parler d’un manque de respect. À partir du moment où pendant 6 ans t'as toujours tout donné, tu n'as jamais dit un mot plus haut que l’autre… On m’a plus donné de son ni d’image du jour au lendemain. J’ai été un peu déçu et triste de comment ça s’est terminé » a notamment avoué Valentin Rongier. Pourtant, même si elle a tardé à venir, l’offre de prolongation de l’OM est bien arrivée sur la table des représentants de Valentin Rongier selon Romain Molina.

Et la proposition était plus qu’honnête avec un salaire estimé à 4 millions d’euros par an. « Pas moi qui vais défendre la direction marseillaise mais elle lui a proposé avant la fin de saison dernière une offre de prolongation à 4 millions par an environ (sans compter les primes) qu'il a refusée car il voulait globalement le salaire de Kondogbia/Hojberg/Rabiot. C'est son droit mais dire qu'il n'y avait pas de son, pas d'image, mouais... D'ailleurs, aucun club ne lui a donné le salaire qu'il espérait cet été » a publié le journaliste sur X afin de rétablir la vérité.

Malgré une belle proposition financière, Valentin Rongier a refusé de prolonger à l’OM et a fait le choix de s’engager en faveur du Stade Rennais. Un vrai regret pour Marseille d’autant que l’ancien Nantais serait très certainement titulaire en Provence cette saison au vu des nombreux échecs de recrutement au milieu de terrain l’été dernier (O’Riley, Vermeeren, Gomes) sans compter bien sûr les départs de Rabiot et Bennacer.