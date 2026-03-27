Valentin Rongier

« Ça m’a piqué », Rongier a mal vécu Rennes-OM

Rennes27 mars , 16:00
parEric Bethsy
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Passé de l’Olympique de Marseille au Stade Rennais l’été dernier, Valentin Rongier avait connu des débuts difficiles. Pour sa première au Roazhon Park, lors d'un match contre les Phocéens, le milieu formé à Nantes avait été ciblé par deux banderoles. Un moment difficile à vivre.
La décision n’a pas été facile à prendre pour Valentin Rongier. En tant que produit du FC Nantes, rival régional du Stade Rennais, le milieu de terrain a longtemps hésité avant de répondre favorablement au club breton. Il aura fallu une deuxième approche des dirigeants pour faire craquer celui qui évoluait à l’Olympique de Marseille jusqu’à l’été dernier.
« Loïc Désiré (directeur sportif) et Arnaud Pouille (président) m’avaient appelé cet été pour reconfirmer l’intérêt du Stade Rennais, a raconté Valentin Rongier à Ouest-France. Car j’avais déjà eu des échanges avec Massara (l’ex-directeur sportif) quand il était là, mais l’OM avait fermé la porte. Moi aussi, parce que je jouais à Marseille, et parce que dans ma tête, ce n’était pas envisageable de venir à Rennes, parce que j’ai été formé à Nantes ! Quand c’est revenu sur la table l’été dernier, j’ai regardé les pour et les contre, et il y avait beaucoup plus de pour que de contre. »

Rongier ne s'attendait pas à ça

Séduit, l’ancien Marseillais avait alors consulté ses proches. « A partir du moment où j’avais fait cette réflexion seul, j’ai commencé à en parler à mon entourage, notamment ma conjointe, a-t-il raconté. Je lui ai dit : "Est-ce que tu te sens capable d’aller à Rennes, sachant qu’on ne va pas forcément être très bien accueillis ?" Elle m’a dit que si je le sentais, elle me suivrait toujours. Cela a mûri dans ma tête. Il y avait tout ce qu’il fallait pour moi à Rennes : un club structuré, ambitieux, avec un effectif de qualité. On m’avait cité les noms sur lesquels le club était, que c’était en bonne voie. »
Suffisant pour convaincre le milieu qui avait pourtant chambré les Canaris quelques années auparavant. « J’ai tout simplement réfléchi de manière professionnelle. Je savais à quoi m’attendre, a confié le natif de Mâcon. Mais je savais aussi que par ma détermination, mon professionnalisme, les gens allaient se rendre compte que j’étais là pour défendre les couleurs du Stade Rennais. Oui, je suis passé à Nantes. Oui, j’ai fait des déclarations quand j’étais plus jeune, qui faisaient partie de l’euphorie du foot, du chambrage d’un derby. D’ailleurs, je pense que tous les supporters seront tristes si Nantes descend en Ligue 2, parce qu’il n’y aura plus ce derby. »
« J’ai vite mis ça de côté, même si je vous avoue que ça m’a un peu piqué quand je suis arrivé, parce que je m’attendais à des critiques, mais je ne pensais pas avoir une banderole comme ça, en me disant que j’avais jeté mon honneur au caniveau. Mais c’était à moi de faire ce qu’il fallait. Je l’avais cherché aussi un peu, avec mes déclarations quand j’étais plus jeune. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde peut tout ressortir, et ça ne m’a pas aidé », a reconnu Valentin Rongier, qui a fini par convaincre le public rennais qu’il méritait sa place dans l’équipe ainsi que le brassard de capitaine.
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Ah l'amour du maillot ! Vu que vous les insultez un match sur deux, c'est pas a l'OM que ça arriverait ... sauf à être une 🐐 invendable et ça vous en avez une collection, un vrai troupeau de 🐐🐐🐐, vous allez bientôt recevoir une subvention de l'UE pour votre cheptel 🤣😂🤣

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ça fait 30 ans que vous chialez sur notre LDC.... mdr

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