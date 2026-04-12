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Valentin Rongier

OM : Rongier crache son venin sur Marseille

OM12 avr. , 21:00
parAlexis Rose
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Très heureux sous le maillot du Stade Rennais, où il réalise une nouvelle belle saison, Valentin Rongier a toujours du mal à digérer son départ avec pertes et fracas de l’Olympique de Marseille…
Pendant presque six ans, Valentin Rongier a été un vrai soldat de l’OM. Malgré quelques doutes, l’ancien Nantais, qui avait été recruté pour 13 millions d’euros en 2019, a toujours réussi à convaincre ses entraîneurs de l’aligner sur le terrain. Devenu capitaine entre 2022 et 2024, le milieu de terrain a toujours donné le maximum pour permettre à Marseille d’aller le plus haut possible. Et pourtant, il a quitté le club phocéen par la toute petite porte lors du dernier mercato estival en étant poussé dehors par Pablo Longoria et Medhi Benatia.

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Un départ forcé que Rongier a toujours du mal à comprendre, surtout que l’entraîneur d’alors Roberto De Zerbi voulait le conserver. Mais sachant que le joueur de 31 ans poussait pour signer un nouveau contrat avec une augmentation salariale, les dirigeants avaient fini par se braquer jusqu’à placer leur ancien capitaine sur le marché des transferts. Ce que Rongier considère toujours comme une petite trahison.

« J’ai été un peu déçu et triste de comment ça s’est terminé »

« Mon départ de l’OM ? On peut clairement parler d’un manque de respect. À partir du moment où pendant 6 ans t'as toujours tout donné, tu n'as jamais dit un mot plus haut que l'autre, t'as représenté les valeurs du club, tu as souvent répondu aux journalistes quand ça n'allait pas... C’est mon boulot ok, mais j’aurais aimé un autre départ... On m’a plus donné de son ni d’image du jour au lendemain. J’ai été un peu déçu et triste de comment ça s’est terminé. Parce qu’en toute humilité je pense que j’aurais mérité un peu mieux. Dans cette industrie du football, l'humain passe vraiment au second plan, c'est un univers sans pitié, tu peux vite partir en vrille très rapidement », a balancé, dans une interview sur Le Média Carré, Rongier, qui prouve aux dirigeants marseillais qu’ils ont eu tort en réalisant de grandes performances sous le maillot de Rennes cette saison.
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