OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

OL05 août , 12:40
parCorentin Facy
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Paulo Fonseca est le principal responsable de la défaite de l’OL sur la pelouse du Sparta Prague selon les observateurs, nombreux à condamner les choix de l’entraîneur portugais mardi soir en Ligue des Champions.
Que s’est-il passé dans la tête de Paulo Fonseca, mardi soir au moment de choisir son onze de départ pour le match face au Sparta Prague en 3e tour préliminaire aller de Ligue des Champions ? C’est la question que de nombreux supporters et observateurs se posent au lendemain de la défaite de l’Olympique Lyonnais en République Tchèque (2-1). Après avoir joué tous les matchs amicaux en 4-3-3, l’entraîneur portugais a subitement changé son fusil d’épaule en alignant un 4-5-1 inédit avec de nombreux joueurs qui n’évoluaient pas à leur poste préférentiel, à l’instar pour les exemples les plus frappants de Tanner Tessmann en défense centrale ou d’Abner Vinicius en tant que meneur de jeu excentré à droite.
Les choix de Paulo Fonseca ne se sont clairement pas avérés payants et sur les réseaux sociaux, les observateurs assidus de l’OL sont nombreux à envisager de façon sérieuse le départ de l’ex-entraîneur de Lille et de l’AC Milan après ce fiasco. Consultant pour le Winamax FC, Yannis Yemmi estime que Paulo Fonseca est chanceux d’avoir un contrat trop important pour être limogé. « C'est top 3 pire performance européenne que j'ai vu de ma vie. Et le fait que Fonseca soit le coach n'est pas anodin, il est ce type de coach. Rien ne sert d'être très bon sur le tableau noir et les préparations pour perdre tous moyens et se perdre dans la scatophile foot. Fonseca a de la chance d'avoir un contrat trop lourd pour être viré C'est une crotte de nez immense de sortir une telle bouse sur un match aussi important et désigné comme important depuis la reprise. Une faute professionnelle qui peut causer une rupture. La saison commence mal » a publié sur X le spécialiste de l’OL.

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Le compte communautaire @LesFansGones, suivi par plus de 15.000 supporters lyonnais, est du même avis : « J’ai tellement HONTE de mon équipe ce soir. Mais ma colère va principalement se diriger vers Fonseca. RAS LE BOL des ses lectures de matchs CRUCIAUX. TOUS les gros matchs sont pour lui » regrette-t-il. Enfin, l’insider @LucasCompany15, qui dispose de quelques informations sur le marché des transferts cet été, estime lui aussi que Paulo Fonseca a peut-être entaché de façon définitive son crédit. « Je crois qu’on a atteint un stade de non retour. Les ratés européens doivent être sanctionnés en haut (mais par qui ?) » s’interroge-t-il. Quoi qu’il en soit, à peine la saison démarrée, Paulo Fonseca s’est mis à dos une grande partie du public lyonnais. Il peut encore corriger le tir mardi au retour face au Sparta Prague mais l’entraîneur portugais a une pression colossale sur les épaules.
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Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

vous etes droles, Fonseca pas bon dans les gros matchs, pourtant l'année passée , malgré qu'on se soit fait voler à Rennes et Marseille etcontre le PSG a domicile, l'OL est 1er dans un mini championnat entre les 6 premiers avec 18pts en 10 matchs Oh merde alors !

Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Ça me parait excessif pour ce joueur.

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

Heureusement que le farfelu sans froc Fonseca a une bonne gueule et un accent latin pour endormir ses employeurs sinon même un club de national ne voudrait pas de ce footix qui a saboté toutes les saisons de tous les clubs par lesquels il est passé avec toujours les mêmes critiques. Le pire c'est que malgré cela ce cassos de Fonseca ne s'est jamais remis une seule seconde en question, même avec de la chiasse plein le caleçon il remet sans cesse le même. Kang svp virez moi au plus vite ce mercenaire en mission sabotage

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

Fonseca ne peut pas être viré, il plomberait les finances de l'OL.

Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Cela commence à devenir une farce le transfert de Diomandé au Real. 130 ou 140 millions d'euros et quand le Real mettra cette somme, Leipzig en demandera 150 ou 160. Il faut arrêter les clubs huppés pour des pigeons.

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