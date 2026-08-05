PSG : Torres part au clash, le Barça n'en revient pas

Ferran Torres fait le forcing pour quitter Barcelone et rejoindre le PSG. Une position qui déplaît fortement au champion d’Espagne en titre, déçu par l’attitude de son champion du monde.

« S’ils me veulent, qu’ils le prouvent ». Présent sur les plateaux de télévision espagnole ces derniers jours, . Présent sur les plateaux de télévision espagnole ces derniers jours, Ferran Torres a lancé un ultimatum au FC Barcelone avec une phrase qui n’a laissé personne indifférent en Catalogne. Héros de l’Espagne avec un but crucial en finale de Coupe du monde face à l’Argentine, l’ancien attaquant de Manchester City, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat au Barça, est la cible prioritaire du Paris Saint-Germain pour remplacer Gonçalo Ramos, parti à l’AC Milan.

Dans son édition du jour, le journal Sport fait un point sur l’avenir de Ferran Torres avec une information importante : les négociations entre Barcelone et le PSG, qui n’ont pas encore officiellement débuté, vont s’ouvrir dans les jours à venir, avant la reprise de l’entraînement du joueur prévue le 12 août prochain. Barcelone aimerait convaincre Ferran Torres de prolonger mais ne s’opposera pas à son départ en cas de très belle offre, confirme le média.

Par ailleurs, le journaliste Lluis Miguelsanz nous apprend que la direction barcelonaise, Joan Laporta et Deco en tête, a été choquée par les propos de leur joueur à la télévision espagnole. « Au club, on ne comprend pas son attitude, à moins qu'il n'ait déjà quasiment décidé de partir. L'attaquant a toujours souhaité rester au club catalan, mais le Barça l'avait prévenu qu'il ne finaliserait pas la prolongation de son contrat avant septembre » écrit notre confrère, qui ajoute que la direction catalane avait prévue de rencontrer Ferran Torres lors de sa reprise le 12 août prochain afin de « clarifier la situation ».

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L’ultimatum public du joueur à l’égard de la direction barcelonaise pourrait changer la donne et pousser Joan Laporta à accepter une offre du PSG si elle se présente dans les jours à venir. Pour rappel, le champion d’Espagne en titre réclame au moins 50 millions d’euros pour accepter de laisser filer Ferran Torres à un an de la fin de son contrat. Attention tout de même, Barcelone n’acceptera pas n’importe quelle offre : « Si la situation s'enlise, le club catalan est prêt à prendre le risque de déroger à toutes les règles et de conserver le joueur dans son effectif cette saison, même si cela signifie un départ gratuit en 2027 » conclut Sport. De quoi mettre la pression à toutes les parties, ce qui promet des négociations tendues et stressantes dans les jours à venir.