PSG : Torres part au clash, le Barça n'en revient pas

PSG : Torres part au clash, le Barça n'en revient pas

PSG05 août , 12:20
parCorentin Facy
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Ferran Torres fait le forcing pour quitter Barcelone et rejoindre le PSG. Une position qui déplaît fortement au champion d’Espagne en titre, déçu par l’attitude de son champion du monde.
« S’ils me veulent, qu’ils le prouvent ». Présent sur les plateaux de télévision espagnole ces derniers jours, Ferran Torres a lancé un ultimatum au FC Barcelone avec une phrase qui n’a laissé personne indifférent en Catalogne. Héros de l’Espagne avec un but crucial en finale de Coupe du monde face à l’Argentine, l’ancien attaquant de Manchester City, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat au Barça, est la cible prioritaire du Paris Saint-Germain pour remplacer Gonçalo Ramos, parti à l’AC Milan.
Dans son édition du jour, le journal Sport fait un point sur l’avenir de Ferran Torres avec une information importante : les négociations entre Barcelone et le PSG, qui n’ont pas encore officiellement débuté, vont s’ouvrir dans les jours à venir, avant la reprise de l’entraînement du joueur prévue le 12 août prochain. Barcelone aimerait convaincre Ferran Torres de prolonger mais ne s’opposera pas à son départ en cas de très belle offre, confirme le média.
Par ailleurs, le journaliste Lluis Miguelsanz nous apprend que la direction barcelonaise, Joan Laporta et Deco en tête, a été choquée par les propos de leur joueur à la télévision espagnole. « Au club, on ne comprend pas son attitude, à moins qu'il n'ait déjà quasiment décidé de partir. L'attaquant a toujours souhaité rester au club catalan, mais le Barça l'avait prévenu qu'il ne finaliserait pas la prolongation de son contrat avant septembre » écrit notre confrère, qui ajoute que la direction catalane avait prévue de rencontrer Ferran Torres lors de sa reprise le 12 août prochain afin de « clarifier la situation ».

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L’ultimatum public du joueur à l’égard de la direction barcelonaise pourrait changer la donne et pousser Joan Laporta à accepter une offre du PSG si elle se présente dans les jours à venir. Pour rappel, le champion d’Espagne en titre réclame au moins 50 millions d’euros pour accepter de laisser filer Ferran Torres à un an de la fin de son contrat. Attention tout de même, Barcelone n’acceptera pas n’importe quelle offre : « Si la situation s'enlise, le club catalan est prêt à prendre le risque de déroger à toutes les règles et de conserver le joueur dans son effectif cette saison, même si cela signifie un départ gratuit en 2027 » conclut Sport. De quoi mettre la pression à toutes les parties, ce qui promet des négociations tendues et stressantes dans les jours à venir.
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vous etes droles, Fonseca pas bon dans les gros matchs, pourtant l'année passée , malgré qu'on se soit fait voler à Rennes et Marseille etcontre le PSG a domicile, l'OL est 1er dans un mini championnat entre les 6 premiers avec 18pts en 10 matchs Oh merde alors !

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Ça me parait excessif pour ce joueur.

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Heureusement que le farfelu sans froc Fonseca a une bonne gueule et un accent latin pour endormir ses employeurs sinon même un club de national ne voudrait pas de ce footix qui a saboté toutes les saisons de tous les clubs par lesquels il est passé avec toujours les mêmes critiques. Le pire c'est que malgré cela ce cassos de Fonseca ne s'est jamais remis une seule seconde en question, même avec de la chiasse plein le caleçon il remet sans cesse le même. Kang svp virez moi au plus vite ce mercenaire en mission sabotage

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Fonseca ne peut pas être viré, il plomberait les finances de l'OL.

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Cela commence à devenir une farce le transfert de Diomandé au Real. 130 ou 140 millions d'euros et quand le Real mettra cette somme, Leipzig en demandera 150 ou 160. Il faut arrêter les clubs huppés pour des pigeons.

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