« Il ne fait que marcher sur le terrain », il effraye l’OM pour Abdelli

06 janv.
parHadrien Rivayrand
L’OM est à la recherche de nouveaux renforts cet hiver. Sur la Canebière, le nom d’Himad Abdelli, en provenance d’Angers, revient avec insistance.
Marseille a mal entamé son année 2026 avec une défaite à domicile en Ligue 1 face au FC Nantes. De nombreux supporters et observateurs réclament désormais des renforts au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi. Parmi les secteurs de jeu qui suscitent le plus d’interrogations figure le milieu de terrain.
Afin de relancer la dynamique actuelle, la direction marseillaise est à la recherche d’un profil capable d’apporter un vrai plus. L’Olympique de Marseille pourrait ainsi se tourner vers Angers pour tenter de recruter Himad Abdelli. Une piste qui ne fait toutefois pas l’unanimité, notamment du côté de Julien de La Tribune OM.

Abdelli, il n'en veut pas à l'OM 

Lors d’un passage dans l’émission, le consultant a en effet livré un avis très tranché sur le milieu de terrain angevin :
« À quel moment va-t-on s’intéresser à Abdelli ? L’OM n’a même pas envie de mettre 4 millions d’euros sur ce joueur… Ça en dit long sur son niveau. Je ne comprends pas l’intérêt pour Abdelli. C’est un joueur très moyen, voire moyen plus de Ligue 1. On a déjà eu une belle expérience avec Angers… Je suis encore traumatisé par Ounahi. Quand j’entends l’euphorie autour d’Abdelli, il faut enlever les œillères.
J’ai regardé des matchs d’Angers et j’ai été scandalisé. Il ne fait que marcher sur le terrain. (…) Dans le double pivot de l’OM, vous n’êtes pas prêts pour l’arrivée d’Abdelli. Il ne récupère pas un ballon, il se cache et se place aux mauvais endroits pour ne pas faire les efforts défensifs. À l’OM, il n’aura pas le même pressing. Il est lent, pas impliqué, et perd 80 % de ses duels. (…) Laissez-le à Angers. Il va avoir 27 ans. On va aller où avec lui ? »

À noter que l’OL est également sur les rangs pour accueillir l’Algérien, qui aura donc l’embarras du choix en cas de départ du SCO. Avant d’en savoir plus sur son mercato, les Phocéens vont devoir préparer du mieux possible le Trophée des champions face au PSG, jeudi. Un match très attendu, qui pourrait entraîner des conséquences négatives en cas de défaite marseillaise.
