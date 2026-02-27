ASSE : Saint-Etienne a une arme fatale pour monter en Ligue 1

Ce samedi 28 février, l’AS Saint-Etienne se déplace à Pau dans le cadre de la 25e journée de Ligue 2. Les Verts ont l’occasion d'enchaîner une quatrième victoire consécutive en championnat. Pour mettre la pression sur le leader, l’ESTAC, Philippe Montanier a trouvé la recette.

Philippe Montanier vit des débuts parfaits avec l’ AS Saint-Etienne . Depuis son arrivée, l’ancien technicien du TFC enchaîne les succès ce qui permet au club du Forez de se replacer dans la course à la montée. La semaine passée, les Verts ont triomphé à domicile face à Laval notamment grâce à un but de Zuriko Davitashvili tôt dans la rencontre. L’ancien bordelais a transformé un penalty à la troisième minute de jeu. Une entame de match qui place l’ASSE dans la meilleure des positions. Des premiers quarts d’heure qui font la différence dans le Forez cette saison.

Saint-Etienne et le premier quart d’heure

La semaine précédente à Guingamp, les hommes de Philippe Montanier ont également parfaitement entamé leur rencontre. Deux buts inscrits très rapidement pour prendre le large et s’imposer. Le premier quart d’heure est l’une des grandes forces de l’ASSE cette saison. Comme le dévoile Peuple Vert et le site de la Ligue 1, Saint-Etienne est l’équipe avec Annecy et Dunkerque marquant le plus souvent dans les 15 premières minutes cette saison (sept buts). Les Verts savent faire sauter le verrou adverse très tôt dans une rencontre pour se faciliter la tâche. Laval en a fait les frais en encaissant son premier but dans une entame le week-end dernier au Chaudron. Le spécialiste en la matière se nomme Zuriko Davitashvili. Le Géorgien a inscrit quatre de ses onze buts dans les 15 premières minutes cette saison. Ce samedi, le dix fois champion de France va croiser le fer avec le Pau FC, équipe concédant avec Boulogne le plus de buts dans ce fameux premier quart d’heure (sept). Cependant, Philippe Montanier reste insatisfait sur l’ensemble d’un match. L'entraîneur des Verts souhaite plus de contrôle sur l’ensemble de la rencontre.