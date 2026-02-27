ICONSPORT_356158_0142

ASSE : Saint-Etienne a une arme fatale pour monter en Ligue 1

ASSE27 févr. , 9:00
parNathan Hanini
0
Ce samedi 28 février, l’AS Saint-Etienne se déplace à Pau dans le cadre de la 25e journée de Ligue 2. Les Verts ont l’occasion d'enchaîner une quatrième victoire consécutive en championnat. Pour mettre la pression sur le leader, l’ESTAC, Philippe Montanier a trouvé la recette.
Philippe Montanier vit des débuts parfaits avec l’AS Saint-Etienne. Depuis son arrivée, l’ancien technicien du TFC enchaîne les succès ce qui permet au club du Forez de se replacer dans la course à la montée. La semaine passée, les Verts ont triomphé à domicile face à Laval notamment grâce à un but de Zuriko Davitashvili tôt dans la rencontre. L’ancien bordelais a transformé un penalty à la troisième minute de jeu. Une entame de match qui place l’ASSE dans la meilleure des positions. Des premiers quarts d’heure qui font la différence dans le Forez cette saison.

Saint-Etienne et le premier quart d’heure

La semaine précédente à Guingamp, les hommes de Philippe Montanier ont également parfaitement entamé leur rencontre. Deux buts inscrits très rapidement pour prendre le large et s’imposer. Le premier quart d’heure est l’une des grandes forces de l’ASSE cette saison. Comme le dévoile Peuple Vert et le site de la Ligue 1, Saint-Etienne est l’équipe avec Annecy et Dunkerque marquant le plus souvent dans les 15 premières minutes cette saison (sept buts). Les Verts savent faire sauter le verrou adverse très tôt dans une rencontre pour se faciliter la tâche. Laval en a fait les frais en encaissant son premier but dans une entame le week-end dernier au Chaudron. Le spécialiste en la matière se nomme Zuriko Davitashvili. Le Géorgien a inscrit quatre de ses onze buts dans les 15 premières minutes cette saison. Ce samedi, le dix fois champion de France va croiser le fer avec le Pau FC, équipe concédant avec Boulogne le plus de buts dans ce fameux premier quart d’heure (sept). Cependant, Philippe Montanier reste insatisfait sur l’ensemble d’un match. L'entraîneur des Verts souhaite plus de contrôle sur l’ensemble de la rencontre.
Saint-Étienne

Saint-Étienne

Ligue 2 #2
V
V
V
D
D
Ligue 2
Ligue 2
Matchs24
V
Victoire13
M
Match nul4
D
Défaite7
Buts Marqués41
Buts Encaissés29

Matchs Récents

Tout afficher
21 février 2026 à 20:00
Ligue 2
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
2
1
Match terminé
LavalLaval
14 février 2026 à 20:00
Ligue 2
GuingampGuingamp
1
2
Match terminé
Saint-ÉtienneSaint-Étienne

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
Z. Davitashvili
22.

Z. Davitashvili

GeorgiaGéorgie Âge 25 Attaquant
Matchs20
Buts11
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
A. Boakye
20.

A. Boakye

GhanaGhana Âge 25 Attaquant
Matchs21
Buts5
Passes décisives5
Jaune7
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber

Tu pense vraiment que Frank McCourt met de l'argent en fonds perdus dans le club ? Aucun propriétaire ne fait ça

PSG : Al-Khelaïfi encore agressé en Espagne

TEBAS a pris un petit chèque du ricain de l'OMpour se lâcher sur le PSG mais surtout sur le football français et ses gouvernants . Coubez l'échine mrs les présidents de la ligue et surtout de la fédération. Bravo

OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber

comme 99,% des equipes. .... t es un champion toi

OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber

deja non, et en plus avec la qualif de LDC, MC Court et Longoria se sont mis d accord pour monter la masse salariale et pereniser les futures qualifs. ce qui est logique pour pouvoir equilibrer les comptes avec des qualif regulieres. les gens pensent que l OM depense sans avec l accord de l actionnaire.... n importe quoi

PSG : Al-Khelaïfi encore agressé en Espagne

Là il insulte le football français chers amis et KHALEIFI derrière . Seulement khaleifi est président d'u. Club du football français. Où sont les gouvernants de notre football pour lui répondre aussi brutalement que possible contre cet Ignard ,jaloux frustré et haineux du football espagnol . Mr Diallo et ses diatribes de grand défenseur du football français doit être sourd .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

