PSG : Achraf Hakimi veut quitter la France

PSG27 févr. , 8:40
parGuillaume Conte
Le Real Madrid, qui craint d'être en difficulté sur le poste d'arrière droit, rêve d'Achraf Hakimi. Et il se murmure en Espagne que le Marocain du PSG ne dirait pas non.
Taulier du PSG, Achraf Hakimi est le seul joueur de l’effectif qui ne possède pas de doublure attitrée. C’est dire la confiance de ses dirigeants envers leur latéral, qui a pourtant été blessé puis a manqué plusieurs matchs en raison de la Coupe d’Afrique des Nations. Warren Zaïre-Emery a joué les pompiers à ce poste, et avec une certaine réussite, mais le Marocain est indéboulonnable et le PSG compte sur lui pendant de longues années.

Hakimi rêve toujours du Real Madrid

En dehors de son procès pour viol qu’il ne pourra désormais pas éviter, le latéral possède une vie de rêve à Paris avec un statut de véritable star. Mais la presse espagnole le dévoile régulièrement, son rêve est bien de quitter la France pour retourner dans sa ville de coeur, Madrid, où il est né. Formé au Real, Hakimi n’a jamais pu s’imposer dans le club de la Casa Blanca. Désormais, Kylian Mbappé y brille et cela fait un argument de plus pour le défenseur, grand ami de l’international français.
Mais surtout, cet été, tout pourrait basculer car Dani Carvajal ne devrait pas rester au Real Madrid. Et comme Trent Alexander-Arnold ne donne pas satisfaction, une place est libre. Defensa Central en profite pour souligner que Hakimi rêve toujours de revêtir le maillot merengue, et ce pourrait être dès le prochain mercato. Le média madrilène, connu pour être très proche de Florentino Pérez, n’hésite pas à ouvrir grand la porte d’un retour du Marocain au Real. Le joueur est tout de même sous contrat avec le PSG jusqu’en 2029, et possède une valeur marchande d’au moins 80 millions d’euros.

Hakimi, c'est 80 ME minimum

Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas lâcher son Ballon d’Or africain une seule seconde, mais la question pourrait se poser si jamais Hakimi décidait de répondre à l’appel du Real Madrid. Car le PSG l’a aussi fait savoir, il ne fermera jamais la porte si des joueurs veulent partir, à condition d’y trouver son compte sur le plan financier. En tout cas, la situation au poste d’arrière droite au sein de la Casa Blanca sera suivie de près, y compris par Achraf Hakimi.
Derniers commentaires

OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber

Tu pense vraiment que Frank McCourt met de l'argent en fonds perdus dans le club ? Aucun propriétaire ne fait ça

PSG : Al-Khelaïfi encore agressé en Espagne

TEBAS a pris un petit chèque du ricain de l'OMpour se lâcher sur le PSG mais surtout sur le football français et ses gouvernants . Coubez l'échine mrs les présidents de la ligue et surtout de la fédération. Bravo

OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber

comme 99,% des equipes. .... t es un champion toi

OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber

deja non, et en plus avec la qualif de LDC, MC Court et Longoria se sont mis d accord pour monter la masse salariale et pereniser les futures qualifs. ce qui est logique pour pouvoir equilibrer les comptes avec des qualif regulieres. les gens pensent que l OM depense sans avec l accord de l actionnaire.... n importe quoi

PSG : Al-Khelaïfi encore agressé en Espagne

Là il insulte le football français chers amis et KHALEIFI derrière . Seulement khaleifi est président d'u. Club du football français. Où sont les gouvernants de notre football pour lui répondre aussi brutalement que possible contre cet Ignard ,jaloux frustré et haineux du football espagnol . Mr Diallo et ses diatribes de grand défenseur du football français doit être sourd .

