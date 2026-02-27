ICONSPORT_286569_0292

Lille : Tout sauf l'OL, Genesio n'en peut plus

Europa League27 févr. , 9:40
parGuillaume Conte
Le LOSC a fait son choix en vue du tirage au sort des 1/8e de finale d'Europa League de ce vendredi. Ce sera tout sauf l'OL.
Qualifié au prix d’une belle victoire sur le terrain de l’Etoile Rouge de Belgrade, Lille a effacé la prestation très décevante du match aller dans le Nord. A cette occasion, les Dogues s’étaient inclinés 1-0 face aux Serbes et il n’y avait pas grand chose à redire. Au retour, les troupes de Bruno Genesio ont montré un autre visage pour s’imposer 2-0 après la prolongation, et gagner le droit de prolonger l’aventure en Europa League.

Genesio veut jouer Aston Villa

Le verdict ne va pas tarder à tomber pour le prochain tour, puisque le tirage au sort des 1/8e de finale aura lieu ce vendredi à Nyon, en tout début d’après-midi. Et pour ce rendez-vous qui va s’enchainer avec le retour de Belgrade, le LOSC a un voeu très clair. Hors de question de tomber sur l’OL, malgré le fait que le choix soit très limité. En effet, en raison du classement de la phase de poule, Lille n’a que deux adversaires au choix : Lyon ou Aston Villa. Et malgré le niveau affiché par la formation de Premier League, Bruno Genesio préférerait affronter clairement la formation de Birmingham.
« On les a déjà joués trois fois. Je pense que, si on veut avoir deux équipes en quarts de finale, ce serait mieux de jouer Aston Villa. On est déjà heureux, on va savourer, mais on ne maîtrise rien sur le tirage. On va déjà se satisfaire de cette qualification », a livré l’entraineur lillois, qui espère avoir redonné un peu de fierté au football français, puisque son équipe avait, selon plusieurs consultants, fait honte à celui-ci après sa défaite de l’aller.
Difficile de sauter de joie à l’idée de tomber sur Aston Villa en 1/8e de finale de Coupe d’Europe, mais les clubs français s’éviteraient et auraient chacun une chance d’atteindre les quarts. Et comme cela s’est vu avec le récent PSG-Monaco, une confrontation franco-française a tout de même moins de saveur en Coupe d’Europe.
Derniers commentaires

OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber

Tu pense vraiment que Frank McCourt met de l'argent en fonds perdus dans le club ? Aucun propriétaire ne fait ça

PSG : Al-Khelaïfi encore agressé en Espagne

TEBAS a pris un petit chèque du ricain de l'OMpour se lâcher sur le PSG mais surtout sur le football français et ses gouvernants . Coubez l'échine mrs les présidents de la ligue et surtout de la fédération. Bravo

OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber

comme 99,% des equipes. .... t es un champion toi

OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber

deja non, et en plus avec la qualif de LDC, MC Court et Longoria se sont mis d accord pour monter la masse salariale et pereniser les futures qualifs. ce qui est logique pour pouvoir equilibrer les comptes avec des qualif regulieres. les gens pensent que l OM depense sans avec l accord de l actionnaire.... n importe quoi

PSG : Al-Khelaïfi encore agressé en Espagne

Là il insulte le football français chers amis et KHALEIFI derrière . Seulement khaleifi est président d'u. Club du football français. Où sont les gouvernants de notre football pour lui répondre aussi brutalement que possible contre cet Ignard ,jaloux frustré et haineux du football espagnol . Mr Diallo et ses diatribes de grand défenseur du football français doit être sourd .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

