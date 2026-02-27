Lille : Tout sauf l'OL, Genesio n'en peut plus

Le LOSC a fait son choix en vue du tirage au sort des 1/8e de finale d'Europa League de ce vendredi. Ce sera tout sauf l'OL.

Qualifié au prix d’une belle victoire sur le terrain de l’Etoile Rouge de Belgrade, Lille a effacé la prestation très décevante du match aller dans le Nord. A cette occasion, les Dogues s’étaient inclinés 1-0 face aux Serbes et il n’y avait pas grand chose à redire. Au retour, les troupes de Bruno Genesio ont montré un autre visage pour s’imposer 2-0 après la prolongation, et gagner le droit de prolonger l’aventure en Europa League.

Genesio veut jouer Aston Villa

Le verdict ne va pas tarder à tomber pour le prochain tour, puisque le tirage au sort des 1/8e de finale aura lieu ce vendredi à Nyon, en tout début d’après-midi. Et pour ce rendez-vous qui va s’enchainer avec le retour de Belgrade, le LOSC a un voeu très clair. Hors de question de tomber sur l’OL, malgré le fait que le choix soit très limité. En effet, en raison du classement de la phase de poule, Lille n’a que deux adversaires au choix : Lyon ou Aston Villa. Et malgré le niveau affiché par la formation de Premier League, Bruno Genesio préférerait affronter clairement la formation de Birmingham.

« On les a déjà joués trois fois. Je pense que, si on veut avoir deux équipes en quarts de finale, ce serait mieux de jouer Aston Villa. On est déjà heureux, on va savourer, mais on ne maîtrise rien sur le tirage. On va déjà se satisfaire de cette qualification », a livré l’entraineur lillois, qui espère avoir redonné un peu de fierté au football français, puisque son équipe avait, selon plusieurs consultants, fait honte à celui-ci après sa défaite de l’aller.

Difficile de sauter de joie à l’idée de tomber sur Aston Villa en 1/8e de finale de Coupe d’Europe, mais les clubs français s’éviteraient et auraient chacun une chance d’atteindre les quarts. Et comme cela s’est vu avec le récent PSG-Monaco, une confrontation franco-française a tout de même moins de saveur en Coupe d’Europe.