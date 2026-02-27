ICONSPORT_360446_0103

Indice UEFA : Le LOSC s’arrache, mais la France trébuche

Coupe d'Europe27 févr. , 7:30
parGuillaume Conte
Lille est toujours en vie après son bel exploit en Serbie, mais la France a tout de même reculé d'une place à l'indice UEFA de cette saison. Explications.
Grosse performance de la part de Lille qui est allé chercher la qualification sur le terrain de l’Etoile Rouge de Belgrade avec une victoire 2-0. Cela a permis d’effacer la déconvenue du match aller et de rester en vie de dans cette compétition. Il y aura donc quatre clubs français en 1/8e de finale avec le PSG en Ligue des Champions, Lyon et Lille en Europa League et Strasbourg en Conférence League.
De quoi encore marquer de gros points dans le reste de la saison, même s’il va falloir sortir de grosses performances pour grimper encore au classement. En effet, malgré la victoire de Lille et le petit bonus de qualification, la France a perdu la 6e place de la saison en cours au profit de la Pologne. Le pays de l’est arrive à marquer de précieux points dans la Conférence League, et Jagiellonia a même failli créer l’exploit en remontant trois buts de retard à la Fiorentina, avant de s’incliner en prolongation. Ils sont encore deux formations polonaises en course dans cette compétition, et marquent à chaque fois de gros points étant donné qu'ils n'étaient que quatre au départ.
Le tirage au sort permettra d’en savoir plus sur les perspectives pour le printemps européen des clubs français, mais les espoirs de vivre une belle saison repose désormais sur les quatre derniers clubs en liste.
