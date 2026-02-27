Indice UEFA : Le LOSC s’arrache, mais la France trébuche

comme 99,% des equipes. .... t es un champion toi
deja non, et en plus avec la qualif de LDC, MC Court et Longoria se sont mis d accord pour monter la masse salariale et pereniser les futures qualifs. ce qui est logique pour pouvoir equilibrer les comptes avec des qualif regulieres. les gens pensent que l OM depense sans avec l accord de l actionnaire.... n importe quoi
Là il insulte le football français chers amis et KHALEIFI derrière . Seulement khaleifi est président d'u. Club du football français. Où sont les gouvernants de notre football pour lui répondre aussi brutalement que possible contre cet Ignard ,jaloux frustré et haineux du football espagnol . Mr Diallo et ses diatribes de grand défenseur du football français doit être sourd .
t as raison Pascal. nouvel entraineur, 1 semaine pour tout chambouler, ils vont voir les enfants, planter des arbres, et signer des autographes..... ils ont le tps de faire ça dans & ou 2 semaines..... des fois.....
Ce qui serait intéressant pour les supporters de l'OM , c'est de savoir comment renfloue Frank McCourt Si c'est un prêt actionnaire , le club devra rembourser
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
Nos deux adversaires potentiels en huitièmes de finale : 𝑨𝒔𝒕𝒐𝒏 𝑽𝒊𝒍𝒍𝒂 𝒆𝒕 𝒍'𝑶𝒍𝒚𝒎𝒑𝒊𝒒𝒖𝒆 𝑳𝒚𝒐𝒏𝒏𝒂𝒊𝒔 👀 On affronter quelle équipe selon toi ? 🍀 Réponse demain à partir de 13h 🔜 #FKCZLOSC #UEL