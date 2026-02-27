Jérôme Brisard
Jérôme Brisard

OL : Lyon sidéré par le choix de l'arbitre pour OM-OL

OL27 févr. , 8:20
parClaude Dautel
6
Dimanche soir, l'OL peut faire un pas décisif dans la course au podium en s'imposant au Vélodrome ou même en prenant un point face à l'OM. Le match sera tendu, c'est une évidence, et l'arbitre aura un rôle à jouer. Jérôme Brisard n'a pas laissé que des bons souvenirs aux joueurs lyonnais.
De retour de leur stage à Marbella, et conscients que leurs supporters sont au taquet, les joueurs de l'Olympique de Marseille seront remontés dimanche contre l'Olympique Lyonnais. Il est vrai que pour la première sortie de Habib Beye sur le banc phocéen au Vélodrome, après la défaite à Brest, la tension sera colossale, l'OM n'ayant quasiment pas le droit de perdre face à l'OL. Au classement de Ligue 1, cinq points séparent les deux clubs, et Marseille doit impérativement reprendre du terrain dans la course au podium. Pour cette rencontre sous très haute tension, les instances ont désigné Jérôme Brisard. Un arbitre qui avait arbitré la défaite de Lyon la saison passée au Vélodrome après un match à rebondissements (3-2). Mais ce n'est pas cela qui titille l'Olympique Lyonnais.

L'OL n'a pas oublié le récent Lyon-PSG

En effet, du côté de Lyon, on n'a pas oublié que lors du récent match entre l'OL et le Paris Saint-Germain, remporté par le PSG grâce à un but de Joao Neves à la dernière seconde (2-3), Jérôme Brisard était à la VAR. Et il n'était pas intervenu en signalant à Benoît Bastien que Vitinha avait commis une grosse faute sur Tanner Tessmann sur l'action menant au deuxième but du PSG signé Khvitcha Kvaratskhelia. Après le match, et revenant sur l'arbitrage de cette rencontre, Jorge Maciel, l'adjoint de Paulo Fonseca, avait piqué un coup de sang contre les arbitres, y compris Jérôme Brisard. « En face, c'est la meilleure équipe d'Europe, ils n'ont pas besoin de jouer à seize, car je compte le VAR aussi ! », avait lancé l'entraîneur adjoint de l'Olympique Lyonnais.
Tout le monde va donc se retrouver dimanche soir pour un Marseille-Lyon qui s'annonce très chaud, et l'arbitre va devoir tenir tout, sans que l'on parle trop de lui après la rencontre. Jérôme Brisard a l'habitude d'officier lors de ce genre de rendez-vous, mais l'OL sera tout de même attentif à la prestation de ce dernier.
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_239100_0068
OM

L’OM en fuite à Marbella, une légende vomit

ICONSPORT_286569_0292
Europa League

Lille : Tout sauf l'OL, Genesio n'en peut plus

antoine griezmann va rejoindre les Etats Unis
Foot Mondial

Griezmann quitte l'Atlético, Orlando l'attend

ICONSPORT_356158_0142
ASSE

ASSE : Saint-Etienne a une arme fatale pour monter en Ligue 1

Fil Info

27 févr. , 10:00
L’OM en fuite à Marbella, une légende vomit
27 févr. , 9:40
Lille : Tout sauf l'OL, Genesio n'en peut plus
27 févr. , 9:20
Griezmann quitte l'Atlético, Orlando l'attend
27 févr. , 9:00
ASSE : Saint-Etienne a une arme fatale pour monter en Ligue 1
27 févr. , 8:40
PSG : Achraf Hakimi veut quitter la France
27 févr. , 8:00
OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber
27 févr. , 7:30
Indice UEFA : Le LOSC s’arrache, mais la France trébuche
27 févr. , 7:00
TV : OM - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne voir l'Olympico ?

Derniers commentaires

OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber

Tu pense vraiment que Frank McCourt met de l'argent en fonds perdus dans le club ? Aucun propriétaire ne fait ça

PSG : Al-Khelaïfi encore agressé en Espagne

TEBAS a pris un petit chèque du ricain de l'OMpour se lâcher sur le PSG mais surtout sur le football français et ses gouvernants . Coubez l'échine mrs les présidents de la ligue et surtout de la fédération. Bravo

OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber

comme 99,% des equipes. .... t es un champion toi

OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber

deja non, et en plus avec la qualif de LDC, MC Court et Longoria se sont mis d accord pour monter la masse salariale et pereniser les futures qualifs. ce qui est logique pour pouvoir equilibrer les comptes avec des qualif regulieres. les gens pensent que l OM depense sans avec l accord de l actionnaire.... n importe quoi

PSG : Al-Khelaïfi encore agressé en Espagne

Là il insulte le football français chers amis et KHALEIFI derrière . Seulement khaleifi est président d'u. Club du football français. Où sont les gouvernants de notre football pour lui répondre aussi brutalement que possible contre cet Ignard ,jaloux frustré et haineux du football espagnol . Mr Diallo et ses diatribes de grand défenseur du football français doit être sourd .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading