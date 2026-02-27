OL : Lyon sidéré par le choix de l'arbitre pour OM-OL

Dimanche soir, l'OL peut faire un pas décisif dans la course au podium en s'imposant au Vélodrome ou même en prenant un point face à l'OM. Le match sera tendu, c'est une évidence, et l'arbitre aura un rôle à jouer. Jérôme Brisard n'a pas laissé que des bons souvenirs aux joueurs lyonnais.

De retour de leur stage à Marbella , et conscients que leurs supporters sont au taquet, les joueurs de l'Olympique de Marseille seront remontés dimanche contre l'Olympique Lyonnais. Il est vrai que pour la première sortie de Habib Beye sur le banc phocéen au Vélodrome, après la défaite à Brest, la tension sera colossale, l'OM n'ayant quasiment pas le droit de perdre face à l'OL. Au classement de Ligue 1 , cinq points séparent les deux clubs, et Marseille doit impérativement reprendre du terrain dans la course au podium. Pour cette rencontre sous très haute tension, les instances ont désigné Jérôme Brisard. Un arbitre qui avait arbitré la défaite de Lyon la saison passée au Vélodrome après un match à rebondissements (3-2). Mais ce n'est pas cela qui titille l'Olympique Lyonnais.

L'OL n'a pas oublié le récent Lyon-PSG

En effet, du côté de Lyon, on n'a pas oublié que lors du récent match entre l'OL et le Paris Saint-Germain, remporté par le PSG grâce à un but de Joao Neves à la dernière seconde (2-3), Jérôme Brisard était à la VAR. Et il n'était pas intervenu en signalant à Benoît Bastien que Vitinha avait commis une grosse faute sur Tanner Tessmann sur l'action menant au deuxième but du PSG signé Khvitcha Kvaratskhelia. Après le match, et revenant sur l'arbitrage de cette rencontre, Jorge Maciel, l'adjoint de Paulo Fonseca, avait piqué un coup de sang contre les arbitres, y compris Jérôme Brisard. « En face, c'est la meilleure équipe d'Europe, ils n'ont pas besoin de jouer à seize, car je compte le VAR aussi ! », avait lancé l'entraîneur adjoint de l'Olympique Lyonnais.

Tout le monde va donc se retrouver dimanche soir pour un Marseille-Lyon qui s'annonce très chaud, et l'arbitre va devoir tenir tout, sans que l'on parle trop de lui après la rencontre. Jérôme Brisard a l'habitude d'officier lors de ce genre de rendez-vous, mais l'OL sera tout de même attentif à la prestation de ce dernier.