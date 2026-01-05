Malgré les exclusions de Vermeeren et de Nadir, l’OM a bénéficié d’un arbitrage plutôt clément dimanche contre Nantes, avec un but refusé de façon assez incompréhensible pour les Canaris en début de match.

La saison dernière, Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient fait de l’arbitrage leur principal combat. Les deux dirigeants de l’Olympique de Marseille avaient d’ailleurs été longuement suspendus pour leurs dérapages contre le corps arbitral. Cette saison, c’est nettement plus calme en tribunes et en coulisses du côté du Vélodrome. En effet, l’état-major phocéen n’est pas sorti du bois pour critiquer les décisions du corps arbitral… et c’est facilement compréhensible selon L’Equipe. Dans son édition du jour, le quotidien national estime sans langue de bois que l’OM bénéficie d’un « arbitrage très gentil » depuis le début de la saison en Ligue 1.

« La nervosité est désormais moins perceptible, déjà parce que les dirigeants n'ont plus à se plaindre de l'arbitrage, une nouvelle fois très gentil dimanche en disséquant les images une éternité pour refuser l'ouverture du score nantaise en raison d'un hors-jeu de Youssef El-Arabi, qui n'était alors pas impliqué dans l'action (8e). Pas irréprochable sur le coup, Geronimo Rulli s'en sortait bien mais il a additionné trop de relances ratées et d'erreurs pour qu'on ne retienne que ses duels gagnés » écrit notre confrère Anthony Clément. Un constat qui vaut pour la Ligue 1, beaucoup moins en revanche pour la Ligue des Champions.

En effet, Medhi Benatia avait notamment durement critiqué l’arbitre du match entre Marseille et le Real Madrid tandis que les Phocéens n’avaient pas non plus été heureux avec l’arbitrage face à l’Atalanta Bergame. En revanche, difficile pour l’OM de se plaindre des décisions prises par les hommes en noir en Ligue 1. Même après un match durant lequel deux joueurs ont -logiquement- été expulsés, il n’y avait rien à redire du côté des dirigeants marseillais sur les décisions de Marc Bollengier au Vélodrome après la claque reçue face au FC Nantes. Les dirigeants de l’OM ne peuvent que souhaiter que cela continue ainsi même si cela ne suffit pas pour gagner des matchs surtout lorsque l’équipe de Roberto De Zerbi affiche un niveau aussi faible que celui aperçu dimanche face aux Canaris.