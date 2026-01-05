ICONSPORT_281315_0041

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

OM05 janv. , 13:20
parCorentin Facy
5
Malgré les exclusions de Vermeeren et de Nadir, l’OM a bénéficié d’un arbitrage plutôt clément dimanche contre Nantes, avec un but refusé de façon assez incompréhensible pour les Canaris en début de match.
La saison dernière, Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient fait de l’arbitrage leur principal combat. Les deux dirigeants de l’Olympique de Marseille avaient d’ailleurs été longuement suspendus pour leurs dérapages contre le corps arbitral. Cette saison, c’est nettement plus calme en tribunes et en coulisses du côté du Vélodrome. En effet, l’état-major phocéen n’est pas sorti du bois pour critiquer les décisions du corps arbitral… et c’est facilement compréhensible selon L’Equipe. Dans son édition du jour, le quotidien national estime sans langue de bois que l’OM bénéficie d’un « arbitrage très gentil » depuis le début de la saison en Ligue 1.
« La nervosité est désormais moins perceptible, déjà parce que les dirigeants n'ont plus à se plaindre de l'arbitrage, une nouvelle fois très gentil dimanche en disséquant les images une éternité pour refuser l'ouverture du score nantaise en raison d'un hors-jeu de Youssef El-Arabi, qui n'était alors pas impliqué dans l'action (8e). Pas irréprochable sur le coup, Geronimo Rulli s'en sortait bien mais il a additionné trop de relances ratées et d'erreurs pour qu'on ne retienne que ses duels gagnés » écrit notre confrère Anthony Clément. Un constat qui vaut pour la Ligue 1, beaucoup moins en revanche pour la Ligue des Champions.

Lire aussi

OM : De Zerbi menacé, ses jours sont comptés ?OM : De Zerbi menacé, ses jours sont comptés ?
OM : Marseille recrute d'urgence un défenseurOM : Marseille recrute d'urgence un défenseur
En effet, Medhi Benatia avait notamment durement critiqué l’arbitre du match entre Marseille et le Real Madrid tandis que les Phocéens n’avaient pas non plus été heureux avec l’arbitrage face à l’Atalanta Bergame. En revanche, difficile pour l’OM de se plaindre des décisions prises par les hommes en noir en Ligue 1. Même après un match durant lequel deux joueurs ont -logiquement- été expulsés, il n’y avait rien à redire du côté des dirigeants marseillais sur les décisions de Marc Bollengier au Vélodrome après la claque reçue face au FC Nantes. Les dirigeants de l’OM ne peuvent que souhaiter que cela continue ainsi même si cela ne suffit pas pour gagner des matchs surtout lorsque l’équipe de Roberto De Zerbi affiche un niveau aussi faible que celui aperçu dimanche face aux Canaris.
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_281340_0002
PSG

PSG : Un invité très spécial pour sauver le Parc des Princes

ICONSPORT_274910_0612
Lens

Lens : Pierre Sage met fin à ce fiasco à 4 ME

ICONSPORT_279926_0197
OL

L’OL fait rager la Lazio avec ce transfert à 7 ME

Fil Info

05 janv. , 14:30
PSG : Un invité très spécial pour sauver le Parc des Princes
05 janv. , 14:00
Lens : Pierre Sage met fin à ce fiasco à 4 ME
05 janv. , 13:40
L’OL fait rager la Lazio avec ce transfert à 7 ME
05 janv. , 13:00
Horneland viré, l’ASSE fait un choix impopulaire
05 janv. , 12:40
PSG : Dembélé et Luis Enrique, encore un gros problème ?
05 janv. , 12:20
OM : Départ acté, Pavard fait ses valises
05 janv. , 12:00
OL : Benjamin Dominguez se rapproche, Bologne a une solution
05 janv. , 11:32
Samuel Gigot prêté à Nantes, le bon plan du mercato

Derniers commentaires

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Désolé ce WE , nos arbitres étaient tous embrumés des lendemains de fête .

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

Les Olympitres quoi...ils ont décidé qu'ils ramenaient de la visu sur la L1 alors que ce sont des clowns .

L’arbitre a aidé l’OL, c'est une grande première

Lol "une fois" qu'il ose dire le pillier de comptoir

PSG : Un complot anti-Paris, Luis Enrique accuse les arbitres

Entre ca et les penos cadeaux offerts aux adversaires sans vérifier la VAR alors qu'on check le moindre de nos potentiels péno et chaque but qu'on plante....on a très bien compris que notre hégémonie dérange et qu'il faut satisfaire la plèbe puante en nous tapant dessus

OM : L'Equipe critique « l’arbitrage très gentil » pour Marseille

L'équipe pro Qatar, 😂 l'OM se fait voler des dizaines de fois, mais, l'arbitrage est gentil😂les cancres ne changeront jamais, c'est Comme pour Lyon, qui se fait "enfler" mais, pour les journalopes ce n'est pas vrai.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading