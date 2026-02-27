L'annonce d'un bilan négatif de 100 millions d'euros pour l'OM a suscité l'étonnement et l'inquiétude du côté des supporters. La DNCG est bien consciente que ce montant est important, mais Frank McCourt est là pour éviter le fiasco.

L'Equipe, explique pour la DNCG n'a pas matraqué Marseille. Le site spécialisé Sportune a révélé jeudi que pour la première fois de son histoire, l'Olympique de Marseille a terminé la saison 2024-2025 avec un déficit de 100 millions d'euros avant impôts . Un chiffre qui est énorme, ce qui n'a pas empêché le club phocéen de faire un mercato très ambitieux, Pablo Longoria et Medhi Benatia multipliant les opérations. Du côté des supporters de l'OM, on se demande comment cela peut se finir, et surtout comment la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) a laissé faire Marseille sans aucun avertissement sérieux. A l'heure où l'Olympique Lyonnais a été menacé d'être envoyé en Ligue 2 compte tenu de la gestion de John Textor, l'OM de Franck McCourt passe entre les gouttes. Mathieu Grégoire, journaliste de, explique pour la DNCG n'a pas matraqué Marseille.

L'OM peut remercier Frank McCourt

S'exprimant sur X (anciennement Twitter), le correspondant du quotidien sportif à Marseille, confirme que le sérieux de Frank McCourt et son engagement personnel depuis plusieurs années ont évité le carnage à l'OM. « La DNCG laisse passer - tu as eu des déficits colossaux à l’OM sur certains exercices lors de la dernière décennie –, car elle priorise la capacité de l’actionnaire (ou des actionnaires) du club à assumer ce passif. Si elle n’a pas confiance, exemples Lopez/Textor, elle sévit », explique Mathieu Grégoire. Et ce dernier de préciser que si la DNCG reste zen, l'UEFA pourrait tout de même taper l'Olympique de Marseille au porte-monnaie.

L'UEFA n'expulsera pas l'OM

Certains craignent cependant que face à de tels déficits, l'UEFA pourrait finalement exclure l'Olympique de Marseille des compétitions européennes pour une ou plusieurs saisons. Un scénario catastrophe que le journaliste réfute totalement, même si l'instance européenne ne restera pas les bras croisés si ce déficit se répète. « L’UEFA met des amendes, mais par rapport au début du fair play financier, elles sont vraiment bien moindres. A l’origine, il y avait carrément eu des exclusions », rappelle notre confrère, qui n'est donc pas plus inquiet que cela pour l'Olympique de Marseille malgré ce déficit record la saison passée.