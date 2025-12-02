Une pépite à bas prix, le LOSC tente sa chance

Toujours à la recherche de bonnes affaires à moindre coût, le LOSC a coché le nom d'Ismaël Baouf (19 ans). Le défenseur central du SC Cambuur réalise une saison impressionnante et s'est attiré des louanges précieuses.

Depuis de nombreuses années, le LOSC s'est bâti une réputation d'un club qui cherche constamment à renforcer son effectif avec des bonnes affaires, en allant notamment chercher des jeunes joueurs à fort potentiel. On ne compte plus les exemples de plus-values importantes réalisées par le club nordiste. Et visiblement, la politique de recrutement n'a pas changé avec cette nouvelle piste. Selon les informations d'Africa Foot, les Dogues ont coché le nom d'Ismaël Baouf, véritable sensation de la deuxième division néerlandaise avec le SC Cambuur. A seulement 19 ans, il s'est attiré de nombreuses louanges autant que de convoitises venues de clubs européens importants.

Le LOSC regarde en D2 néerlandaise

Ismaël Baouf est sans aucun doute l'un des noms à suivre dans les prochaines années. Né en 2006 à Charleroi en Belgique, ce défenseur central a quitté les jeunes d'Anderlecht en août dernier pour tenter de lancer sa carrière sous la bannière du SC Cambuur. Un pari réussi puisqu'il enchaine les prestations de très bonne facture avec son club en D2 néerlandaise. Au point d'attirer le regard du LOSC qui voit en lui l'opportunité de renforcer sa défense à moindre coût, alors que Transfermarkt évalue sa valeur marchande à seulement 700 000 euros.

Il est également à noter qu'Ismaël Baouf compte déjà 17 sélections avec le Maroc U20. « Ce garçon est vraiment spécial. Je pense qu'il est l'un des meilleurs défenseurs de sa catégorie d'âge au monde. C'est presque fou de se dire qu'il joue pour Cambuur », dit même de lui Henk de Jong, son entraineur actuel. Une anomalie qui pourrait bientôt être réparée, alors que le Borussia Dortmund, l'Ajax Amsterdam, le Feyenoord, le Club Bruges et maintenant le LOSC, suivent ses prestations de très près.