Bouaddi acheté par le PSG et prêté à Lille, ça brûle

PSG28 nov. , 17:00
parCorentin Facy
Homme fort de Bruno Genesio en Ligue 1 cette saison, Ayyoub Bouaddi est ciblé par le PSG, qui aimerait le recruter dès le mercato hivernal avant de le prêter à Lille jusqu’au mois de juin.
En fin de contrat avec Lille en juin 2027, Ayyoub Bouaddi est l’un des joueurs de Ligue 1 qui va le plus agiter le mercato dans les mois à venir. L’international espoirs français, titulaire indiscutable de Bruno Genesio cette saison, est notamment dans le viseur du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale aime recruter les jeunes talents de Ligue 1 depuis plusieurs années (Barcola, Doué, Chevalier) et souhaite poursuivre dans cette dynamique. Ayyoub Bouaddi est la nouvelle priorité de Luis Campos et de Luis Enrique.
Une tendance confirmée par PSG Inside Actu sur X, qui affirme que le Franco-Marocain fait l’objet d’un pressing intense de la part du club de la capitale. Le champion d’Europe souhaite profiter de la situation contractuelle de Bouaddi pour le faire venir à un prix correct, sans doute situé aux alentours de 40 millions d’euros. Un scénario pourrait même voir le jour assez vite avec un achat du joueur de 18 ans en janvier et un prêt de six mois à Lille.
« Ca se confirme de plus en plus pour Bouaddi ! Paris à fait de lui, le profil prioritaire à ce poste. Mais tout indique que le PSG pourrait le prêter cet hiver au LOSC en cas d'achat. Divers médias commencent à en parler » confirme le compte spécialisé sur X. Un scénario qui pourrait convenir à tout le monde puisque le Paris Saint-Germain sécuriserait la signature d’un joueur courtisé et très prometteur à un prix correct.
A. Bouaddi

A. Bouaddi

FranceFrance Âge 18 Milieu

Europa League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs13
Buts0
Passes décisives1
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0
De son côté, Lille pourrait profiter du talent d’Ayyoub Bouaddi jusqu’à la fin de la saison et s’éviterait un gros casse-tête lors du mercato estival de 2026, avec un joueur en fin de contrat l’été suivant et qu’il faudrait absolument prolonger ou vendre. Reste maintenant à voir si ce scénario tiendra la corde et se concrétisera. Les excellentes relations entre Nasser Al-Khelaïfi et Olivier Létang, qui ont déjà négocié la signature de Lucas Chevalier l’été dernier, pourraient aider à vite trouver un accord satisfaisant pour toutes les parties.
Derniers commentaires

PSG : Klopp, Luis Enrique, Liverpool a un plan monstrueux

Steven Gerrard est libre actuellement et il connait très bien le club.

PSG : Nuno Mendes, mauvaise nouvelle confirmée

On va faire jouer le fou Hernandez

PSG : Nasser Al-Khelaïfi a toujours son chouchou au mercato

Il a fait long feu.

Bouaddi acheté par le PSG et prêté à Lille, ça brûle

Lui serait un excellent renfort.il a le niveau.on peut l'acheter au mercato d'hiver et le preter à Lille pour ne pas trop les affaiblir cette saison

Bouaddi acheté par le PSG et prêté à Lille, ça brûle

Il faut un grand stade moderne pour un grand club.,c’est la règle partout en EUROPE.C’est comme ça et une fois que c’est réalisé il,n’y a pas de problème.

