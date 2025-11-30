ICONSPORT_277997_0595

Après une saison sans match professionnel en club, Chancel Mbemba revit. Le défenseur central s'est installé au LOSC et porte la sélection congolaise. Néanmoins, difficile pour lui d'oublier la fin douloureuse de son aventure à l'OM.
A 31 ans, Chancel Mbemba vit une seconde jeunesse. Mis de côté à l'Olympique de Marseille, le défenseur central congolais a rebondi du côté du LOSC. Avec les Dogues, il a disputé 10 matchs dont 8 comme titulaire. En sélection, c'est carrément le conte de fées pour lui. Il est tout proche de disputer son premier Mondial avec la République Démocratique du Congo. Les Léopards lui doivent leur place en barrage intercontinental. Mbemba a marqué le but décisif contre le Cameroun en demi-finale du tournoi africain de barrage. En finale contre le Nigéria, il a inscrit le tir au but décisif.
J'ai subi une année de torture
- Chancel Mbemba
Une forme éblouissante et presque étonnante pour le défenseur congolais. En effet, la saison dernière, il n'a pas joué un seul match professionnel avec l'OM. Ecarté à Marseille dès l'arrivée de Roberto de Zerbi, il n'a évolué qu'avec la réserve marseillaise en National 3. Convoité par plusieurs clubs au mercato, Chancel Mbemba a été jusqu'au bout de son contrat et a finalement quitté libre l'OM l'été dernier. Un bras de fer terrible sous fond de prolongation de contrat avorté. Un épisode qui a affecté le joueur sur le plan mental.
L'ancien capitaine marseillais avait déjà porté plainte pour « harcèlement moral » de l’OM à son encontre il y a un an. Interrogé par le Canal Football Club, Mbemba va encore plus loin pour qualifier son conflit avec la direction olympienne. « (Pourquoi tu t'es embrouillé avec Marseille ?) Mon avocat, il sait ! Mais moi, c’est le foot. Moi, j’ai subi une année de torture dans la presse. C’est la torture morale mais je sais pas, je sais pas... », a t-il lâché dans un entretien diffusé en intégralité sur Canal+ ce dimanche soir. Pablo Longoria et Medhi Benatia peuvent s'attendre au pire...
C. Mbemba Mangulu

C. Mbemba Mangulu

Congo DRCongo DR Âge 31 Défenseur

Friendly International

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
1
