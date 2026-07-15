100 ME pour Bouaddi, Liverpool va revenir en force

En concurrence avec Manchester City pour Ayyoub Bouaddi, Liverpool n’a pas dit son dernier mot. Les Reds ne peuvent pas encore s’aligner sur l’offre mancunienne en préparation. Mais la situation pourrait évoluer dans les prochaines semaines.

Le LOSC pourra difficilement retenir Ayyoub Bouaddi. Dans l’idéal, le président Olivier Létang aimerait conclure son transfert et garder le jeune milieu en prêt la saison prochaine. Mais ce n’est pas le plan de Manchester City. Le vice-champion d’Angleterre a prévu de miser gros pour intégrer l’international marocain à son effectif au plus vite. Ce mardi, The Athletic évoquait une possible proposition à près de 100 millions d’euros. Peu de concurrents peuvent s’aligner. Mais le journaliste David Lynch conseille de ne pas enterrer Liverpool.

« C’est vraiment un joueur que Liverpool apprécie, et ce depuis avant la Coupe du monde, a rappelé l’observateur des Reds selon TEAMtalk. Je ne pense pas que son excellente Coupe du monde ait joué en faveur de Liverpool. A mon avis, ça a seulement fait grimper son prix encore plus. Ça a poussé le prix vers des niveaux que Manchester City serait peut-être un peu plus disposé à payer pour un jeune joueur par rapport à Liverpool. Mais Il est encore trop tôt pour se prononcer à ce sujet. Je ne pense pas qu'on puisse les écarter totalement. »

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« Ce qu'il faut surtout retenir concernant le milieu de terrain et une arrivée à Liverpool, c'est que cela nécessitera des départs, a prévenu le journaliste. Pour ce qui est des mouvements au milieu de terrain, il faudra d'abord voir des départs. Et peut-être que si un départ se concrétise, ils reviendront à la charge plus sérieusement pour Bouaddi. La seule chose que je sais à ce sujet, c'est que c'est un joueur qu'ils apprécient. » Reste à savoir si les Citizens leur laisseront le temps de réunir les fonds nécessaires.