August Priske

Lille trouve le futur Giroud au Danemark

18 janv.
parQuentin Mallet
A la recherche d'un profil d'attaquant similaire à celui d'Olivier Giroud pour donner une nouvelle option à Bruno Genesio, le LOSC fait partie des prétendants au recrutement d'August Priske, la sensation danoise de Djugardens.
Ce n'est plus un secret pour personne, la cellule de recrutement lilloise cherche à renforcer son secteur offensif. L'idée est d'aller chercher un attaquant disposant d'un profil similaire à celui d'Olivier Giroud. Si le champion du monde 2018 est logiquement un nom intéressant à avoir dans un effectif, son âge et ses capacités physiques finissent par devenir un poids pour Bruno Genesio. Mais faute de pouvoir utiliser un autre joueur de son profil, et avec l'absence de Hamza Igamane parti au Maroc disputer la CAN 2025, la direction lilloise envisage de plus en plus de profiter de la fenêtre hivernale de transferts pour recruter un nouvel attaquant de pointe. Et parmi les pistes explorées, les Dogues se sont arrêtés sur un nom, celui d'August Priske.

Giroud concurrencé par un géant danois ?

Cet attaquant danois ne vous dit sûrement rien, c'est normal. Evalué à 1,6 million d'euros par Transfermarkt, August Priske est un géant. Du haut de son mètre 95, il dispose d'une palette très axée sur le jeu dos au but, avec une capacité à conserver le ballon et à fatiguer les défenses adverses pour créer des espaces à ses coéquipiers. Meilleur buteur du championnat suédois avec 18 buts en 27 matchs disputés la saison dernière, l'espoir danois de 21 ans est un nom qui intéresse vivement le LOSC, selon des informations du quotidien danois Tipsbladet.
Toutefois, les Dogues risquent d'avoir une grosse concurrence sur le dossier. Pour l'heure, c'est Birmingham City qui mène la danse et qui devance l'écurie turque de Besiktas et donc le LOSC, tandis que le RB Salzbourg reste en embuscade. Reste désormais à savoir si la direction lilloise décidera ou non de passer à l'action. L'avantage de disputer une Coupe d'Europe est un très certainement un argument qui peut jouer en la faveur de Lille.
Loading