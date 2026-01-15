ICONSPORT_282097_0432

Arbitrage : Letang fait un aveu et une promesse

LOSC15 janv. , 21:40
parGuillaume Conte
1
Lourdement sanctionné pour avoir dépassé les bornes lors d'un récent match du LOSC, Olivier Letang avoue une erreur de sa part, mais assure avoir la solution au problème de l'arbitrage en France.
Enfin une décision qu’Olivier Letang n’a pas contesté. Suspendu deux mois et demi pour ses propos à l’encontre de l’arbitre de LOSC-Rennes, le président lillois avoue être allé trop loin avec sa nouvelle sortie contre les arbitres. Il estime toutefois ne pas avoir tort sur le fond, bien que la commission d’arbitrage ait donné raison à Eric Watellier sur l’expulsion d’Alexsandro. Mais la manière ne le rend pas spécialement fier.

Letang veut l'IA dès maintenant dans l'arbitrage

« Après coup, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit : le fond et la forme. Sur le fond, j'ai raison. Sur la forme, j'ai tort. J'ai fait une erreur. Sur le fond, on a un problème structurel que je ne personnalise pas, ni sur les arbitres, ni sur des personnes en particulier. Mais l'idée n'est pas d'être négatif et de critiquer. L'idée, c'est de trouver les solutions ensemble : se parler, communiquer et savoir comment on peut améliorer des choses », a assuré le dirigeant du LOSC dans les colonnes du Figaro.
L’occasion pour lui de mettre en avant son cheval de bataille qu’est l’aide de l’IA pour les décisions arbitrales. Pour lui, cela va régler de nombreux problèmes et enlever toute la part humaine dans les décisions. « L'humain, vous pouvez dire une interprétation. L'IA vous dit c'est blanc, c'est noir. Aujourd'hui, on a 75-80 % de réponses positives avec le VAR actuel. Il reste plus de 20 % d'erreurs. L'IA doit permettre d'arriver à 90-95 % », promet Olivier Letang, persuadé que le football français est déjà prêt à innover pour éviter les interprétations arbitrales, qui sont pourtant le sel des décisions humaines.
1
Derniers commentaires

Arbitrage : Letang fait un aveu et une promesse

Pourcentage éronné : Un arbitre a expliqué que leur ligne il l'a mettait plus ou moins comme ils voulaient... Ta Var en gros c'est de la merde.

Franck Haise sélectionneur, la Tunisie ne veut pas d'un Français

Au final, ce n'était pas le côté français qui semblait poser problème selon foot01... Puisque Sabri Lamouchi a été désigné... Comme quoi le racisme n' a pas de couleur ;-) si cela était arrivé dans un autre sens, cela ferait la une des médias et là rien du tout... C'est triste

La Roma arnaquée par l’OM, il l’annonce

Tout les jeunes sont partis de L OM pour de l'argent ils ont pas percé,

PSG : Dembélé prolongé, ça va durer des mois !

"Il faut donc oublier les sommes délirantes lues dans la presse". Il me semble avoir lu des sommes délirantes quelque part, mais où ?... Ah oui, c'était sur Foot01 bien sûr.^^

La Roma arnaquée par l’OM, il l’annonce

Vaz ca reste un bon joueur mais sans plus, mais c'est pas non plus un crack

