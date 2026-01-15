un crack anglais disponible lille se jette dessus letang 6 395465

Lille : Les arbitres ne supportent plus Létang

LOSC15 janv. , 15:30
parEric Bethsy
0
Suspendu jusqu’au 31 mars à cause de ses critiques sur l’arbitrage, Olivier Létang est un récidiviste. A tel point que les arbitres de Ligue 1 ne supportent plus le comportement du président de Lille. Sa mise à l’écart fait donc le bonheur des officiels.
Passé entre les mailles du filet à plusieurs reprises, Olivier Létang a fini par payer. Le président du LOSC a dérapé une fois de trop, c’était lors du match perdu à domicile contre le Stade Rennais (2-0) le 3 janvier dernier. Le dirigeant n’avait pas apprécié l’exclusion de son défenseur central Alexsandro et avait accusé l’arbitre Eric Wattellier. Rien d’inhabituel pour l’officiel et ses collègues régulièrement critiqués par le patron nordiste.
« On a l’habitude avec lui maintenant, on sait qu’on a de fortes chances d’avoir droit à un coup de gueule quand on arbitre son équipe », a réagi un arbitre contacté par le quotidien Le Parisien. Il est vrai qu’Olivier Létang s’est fait une mauvaise réputation. Lorsque les choses tournent mal pour son équipe, il n’est pas rare que le dirigeant quitte sa tribune pour se rapprocher du terrain et du vestiaire des arbitres. On se souvient notamment de son attitude lors d’un match de Coupe de France à Marseille en janvier dernier. Et plus récemment, le président des Dogues s’était terriblement mis en avant pendant le match de Ligue Europa contre le PAOK Salonique en novembre.

Un arbitre se moque de Létang

L’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain avait prévenu l’arbitre qu’il s’était plaint de ses décisions auprès du patron de l’UEFA Aleksander Ceferin. Il aura fallu attendre son dérapage début 2026 pour voir la commission de discipline le suspendre jusqu’au 31 mars. Suffisant pour calmer le récidiviste ? Pas sûr. Elu président du collège de Ligue 1 cette saison, Olivier Létang milite pour intégrer l’intelligence artificielle à l’arbitrage. « Il trouvera le moyen de râler contre l’ordinateur », s’est moqué l’arbitre anonyme, probablement ravi de la sanction prononcée.

0
