LOSC : Daniel Riolo met Giroud et Pavard dans le même sac

Arrivé au LOSC lors du dernier mercato estival en provenance du Los Angeles FC, Olivier Giroud ne fait pas que des heureux. Pour Florent Gautreau et Daniel Riolo, sa présence dans l'effectif handicape le jeu des Dogues.

L'été dernier, le LOSC frappait un très gros coup en s'adjugeant les services d'Olivier Giroud. Attaquant vétéran respecté, il quittait le Los Angeles FC pour revenir en France vivre un dernier challenge en Ligue 1 . A 39 ans, l'actuel meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France n'a toutefois de gros coup pour le LOSC que son expérience. Car sur le terrain, on ne peut pas dire, après plusieurs mois de recul, qu'il apporte autant qu'il a pu le faire par le passé. Muet depuis le 23 novembre dernier et un doublé face au Paris FC, il comptabilise 5 buts en 23 matchs disputés toutes compétitions confondues. Le tout avec un temps de jeu moyen de 65 minutes. Pour les consultants de l'After Foot sur RMC, sa présence ressemble plus à un handicap pour Bruno Genesio qu'à un véritable gros coup.

O. Giroud France • Âge 39 • Attaquant Coupe de France 2025/2026 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League 2025/2026 Matchs 6 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 15 Buts 4 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Olivier Giroud ralentit le LOSC

« Genesio est un peu prisonnier du fait que Lille ait recruté un mec comme Giroud. Quelque part, tu es embarrassé à un moment donné. Tu clarifies peut-être les choses au début de saison, mais le mettre sur le banc, ce n’est pas si évident », a lancé Florent Gautreau, avant d'être rejoint par Daniel Riolo, plus incisif encore au sujet du champion du monde 2018. « Au départ, tu es indulgent, même lors d’un mauvais match. Le problème, c’est quand arrive le mois de janvier et cette réflexion vaut autant pour Benjamin Pavard (OM). On va entrer dans le moment important de la saison et là, ces mecs-là me semblent vraiment en dessous. Je n’ai pas l’impression qu’ils apportent véritablement quelque chose d’important dans leur équipe respective, hormis dans le vestiaire. Ce sont même parfois des handicaps. Quand tu es l’entraîneur, au début, tu penses unanimement que c’est une bonne solution. Ils font un bon match, tu t’appuies sur eux parce qu’il y a aussi une vie de vestiaire, et tu continues parce que tu n’as pas forcément mieux », estime le consultant RMC.

L'absence de Hamza Igamane, actuellement à la CAN 2025 avec le Maroc, provoque en tout cas un gros casse-tête pour Bruno Genesio, lequel n'appuie pas assez sur les qualités d'Olivier Giroud.