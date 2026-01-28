Lille : Olivier Létang s'attaque à Mathys Tel !

A cause des récentes blessures de Hamza Igamane et d'Osame Sahraoui, le LOSC va devoir s'activer dans les derniers jours du mercato hivernal pour trouver un nouvel avant-centre. Le nom de Mathys Tel circule de plus en plus dans les couloirs du Domaine de Luchin.

Le LOSC se retrouve dans une situation particulièrement délicate à cause des différents forfaits dans son secteur offensif. Gravement touché au genou lors de la CAN 2025, Hamza Igamane ne refoulera pas les terrains de Ligue 1 avant la saison prochaine, tandis qu'Osame Sahraoui, qui aurait pu combler ce manque, va être opéré ce jeudi d'une pubalgie qu'il traîne depuis plusieurs mois. En somme, seul Olivier Giroud peut occuper pleinement le poste d'attaquant de pointe. Une situation qui n'est pas tenable pour la direction lilloise, laquelle voit le club s'enfoncer dans une grosse crise de résultats. Pour combler ces manques, Olivier Létang a activé la piste Mathys Tel, lequel fait tout pour quitter Tottenham au plus vite.

Mathys Tel est ciblé par le LOSC

Retiré de la liste de Tottenham pour la Ligue des champions, Mathys Tel voit son aventure britannique tourner au vinaigre. Désireux de trouver un nouveau club dans lequel il évoluera au poste d'avant-centre, sa préférence assumée, il voit les portes de la Ligue 1 s'ouvrir à lui de plus en plus. Alors que le Paris FC est sur le dossier depuis début janvier, voilà que le LOSC s'immisce à son tour dans les négociations, selon des informations de RMC Sport. On apprend en ce sens que Mathys Tel est bien disponible pour un prêt de six mois et que la perspective d'avoir un temps de jeu plus conséquent ailleurs lui plait bien.

En parallèle, Thomas Frank, l'entraineur de Tottenham, a récemment affirmé qu'il ne souhaitait aucun départ pour bénéficier de l'effectif le plus complet possible en vue des échéances à venir. Quoi qu'il en soit, le LOSC trouverait en l'ancien Bavarois une doublure idéale à Olivier Giroud, à la traîne depuis plusieurs semaines.