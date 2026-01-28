mathys tel signe jusqu en 2031 avec tottenham iconsport 256864 0083 394245

Lille : Olivier Létang s'attaque à Mathys Tel !

LOSC28 janv. , 22:30
parQuentin Mallet
1
A cause des récentes blessures de Hamza Igamane et d'Osame Sahraoui, le LOSC va devoir s'activer dans les derniers jours du mercato hivernal pour trouver un nouvel avant-centre. Le nom de Mathys Tel circule de plus en plus dans les couloirs du Domaine de Luchin.
Le LOSC se retrouve dans une situation particulièrement délicate à cause des différents forfaits dans son secteur offensif. Gravement touché au genou lors de la CAN 2025, Hamza Igamane ne refoulera pas les terrains de Ligue 1 avant la saison prochaine, tandis qu'Osame Sahraoui, qui aurait pu combler ce manque, va être opéré ce jeudi d'une pubalgie qu'il traîne depuis plusieurs mois. En somme, seul Olivier Giroud peut occuper pleinement le poste d'attaquant de pointe. Une situation qui n'est pas tenable pour la direction lilloise, laquelle voit le club s'enfoncer dans une grosse crise de résultats. Pour combler ces manques, Olivier Létang a activé la piste Mathys Tel, lequel fait tout pour quitter Tottenham au plus vite.

Lire aussi

Lille : Bruno Genesio sauve son posteLille : Bruno Genesio sauve son poste
Lille : Genesio a présenté sa démission !Lille : Genesio a présenté sa démission !

Mathys Tel est ciblé par le LOSC

Retiré de la liste de Tottenham pour la Ligue des champions, Mathys Tel voit son aventure britannique tourner au vinaigre. Désireux de trouver un nouveau club dans lequel il évoluera au poste d'avant-centre, sa préférence assumée, il voit les portes de la Ligue 1 s'ouvrir à lui de plus en plus. Alors que le Paris FC est sur le dossier depuis début janvier, voilà que le LOSC s'immisce à son tour dans les négociations, selon des informations de RMC Sport. On apprend en ce sens que Mathys Tel est bien disponible pour un prêt de six mois et que la perspective d'avoir un temps de jeu plus conséquent ailleurs lui plait bien.
En parallèle, Thomas Frank, l'entraineur de Tottenham, a récemment affirmé qu'il ne souhaitait aucun départ pour bénéficier de l'effectif le plus complet possible en vue des échéances à venir. Quoi qu'il en soit, le LOSC trouverait en l'ancien Bavarois une doublure idéale à Olivier Giroud, à la traîne depuis plusieurs semaines.
1
Articles Recommandés
officiel l uefa maintient l ol en europa league iconsport 181588 0024 395576
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 8e et dernière journée

ICONSPORT_283479_0013
OM

OM : Les Marseillais réclament la démission de De Zerbi

ICONSPORT_283585_0167
Ligue des Champions

LdC : Le PSG affrontera Qarabag ou Monaco

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 8e et dernière journée

Fil Info

29 janv. , 00:00
EL : Programme TV et résultats de la 8e et dernière journée
28 janv. , 23:35
OM : Les Marseillais réclament la démission de De Zerbi
28 janv. , 23:14
LdC : Le PSG affrontera Qarabag ou Monaco
28 janv. , 23:07
LdC : Programme TV et résultats de la 8e et dernière journée
28 janv. , 23:05
Buteur contre le Real Madrid, le gardien de Benfica élimine l'OM
28 janv. , 23:00
LdC : Enfin solide, Monaco se qualifie de justesse
28 janv. , 22:58
LdC : Giflé en Belgique, l'OM est éliminé !
28 janv. , 22:55
LdC : Accroché par Newcastle, le PSG hors du top 8

Derniers commentaires

Endrick s’attache à l’OL, le Real est en danger

Au fait, ça va ton club, en ce moment, hein?! 😄

LdC : Giflé en Belgique, l'OM est éliminé !

Non

LdC : Le PSG affrontera Qarabag ou Monaco

Ce serait con que ce soit deux clubs français qui s'affrontent... faut espérer un bon tirage

LdC : Le PSG affrontera Qarabag ou Monaco

On a finit 15eme l an dernier ...

LdC : Giflé en Belgique, l'OM est éliminé !

Alors, certes, le PSG n'intègre pas le top 8, mais l'élimination d'extrême justesse de l'💩OMerde dans les ultimes secondes du match Benfica 4-2 Real est un sacré lot de consolation ! OMdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 🙂😁😄😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading