Bruno Genesio

Lille : Genesio a présenté sa démission !

LOSC23 janv. , 18:18
parEric Bethsy
Après la défaite contre le Celta Vigo (2-1) jeudi en Ligue Europa, Bruno Genesio avait fait une annonce troublante. L’entraîneur du LOSC avait bien prévu de présenter sa démission. Mais le président Olivier Létang refuse de le laisser partir.
Début d’année cauchemardesque pour le LOSC. Battus par le Celta Vigo jeudi en Ligue Europa, les Dogues ont perdu leurs quatre matchs disputés en 2026. Au-delà des défaites, c’est surtout le contenu qui inquiète Bruno Genesio. L’entraîneur de Lille a donc poussé un coup de gueule après la contre-performance en Espagne, avec une annonce troublante sur ses intentions.

Genesio a bien assumé

« Quand vous reproduisez les mêmes erreurs depuis quatre matchs, ce n'est pas que la réussite, constatait l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais. C'est qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Et lorsqu'on n'apprend pas de nos erreurs, c'est un autre problème, ce n'est pas la malchance. Donc tout le monde va devoir assumer. Moi le premier, je vais assumer, car c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui fais l'équipe. »
« Donc forcément, le premier responsable, c'est moi. Et je vais assumer mes responsabilités, insistait Bruno Genesio. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se remettre en question et assumer les leurs. Mais les miennes, je vais les prendre. Ce que signifie assumer mes responsabilités ? Vous verrez. Je ne vous en dis pas plus, mais vous verrez. Vous verrez dans les jours qui viennent. »
Sa déclaration laissait penser à une démission. Une interprétation confirmée par Fabrice Hawkins. Ce vendredi, le journaliste de RMC nous apprend que Bruno Genesio a bien proposé son départ à Olivier Létang. Mais le président du LOSC a refusé sa démission. Le dirigeant considère toujours son coach comme l’homme de la situation. Reste à savoir comment les deux hommes réagiraient en cas de nouvelle déception contre Strasbourg dimanche soir.

Ligue 1

25 janvier 2026 à 20:45
LOSC Lille
20:45
Strasbourg
Derniers commentaires

L1 : AJ Auxerre - PSG : les compos (20h sur Ligue 1+)

Baracacolac, il est carrément plus inquiétant que Cheval, pfiou… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L1 : AJ Auxerre - PSG : les compos (20h sur Ligue 1+)

Sur feuille de match il y a juste 7 remplaçants dont 2 gardiens … le Pgégé torpille la FarmersLigue … 🥳🥳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L1 : AJ Auxerre - PSG : les compos (20h sur Ligue 1+)

Derrière c'est open bar

Le Barça vire Dro, le PSG a peur

Paris fait les choses dans l'ordre. Le Barca l'a amer alors ils mettent des batons dans les roues.C'est leur mentalité

L1 : AJ Auxerre - PSG : les compos (20h sur Ligue 1+)

Au moins. On devrait voir si Cheval est capable de faire gagner un match… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

