La Finalissima définitivement annulée

Le match entre l’Argentine et l’Espagne, qui devait se dérouler la semaine prochaine au Qatar, ne peut pas avoir lieu au Moyen-Orient en raison de la situation géopolitique actuelle.

Plusieurs propositions ont été faites mais toutes les solutions ont été abandonnées. L’Argentine a refusé de faire cette rencontre à Madrid, estimant que l’équité ne serait pas respectée. Dans un délai aussi court, aucun autre grand stade européen n’a pu être libéré pour satisfaire tout le monde. Une dernière solution a été envisagée, avec un match aller et retour à disputé la semaine prochaine à Madrid puis plus tard à Buenos Aires. Mais là aussi, la proposition a été refusée, et le match entre le champion d’Europe et le Champion d’Amérique du Sud n’aura donc pas lieu, a confirmé la FIFA.