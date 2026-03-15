ICONSPORT_361644_0402
Kang-In Lee

Newcastle lâche 40 ME pour une star du PSG

PSG15 mars , 12:00
parMehdi Lunay
0
Kang-In Lee se rapproche sérieusement d'un départ du PSG cet été. Le Sud-Coréen est dans le viseur de plusieurs clubs européens. Newcastle fait partie des candidats les plus sérieux à ce stade.
Joker de luxe au Paris Saint-Germain, Kang-In Lee a eu l'occasion de soulever la Ligue des champions la saison dernière. Néanmoins, le Sud-Coréen n'est pas totalement satisfait de son statut. Il songe déjà à quitter le club parisien d'autant que sa prolongation de contrat n'aboutit pas. Le joueur de 25 ans est lié avec le PSG jusqu'en 2028. Le dernier chapitre de son aventure parisienne risque de s'écrire dès le prochain été. Plusieurs formations européennes sont sur les rangs pour l'accueillir.

Newcastle menace numéro 1 du PSG ?

On peut citer l'Atlético de Madrid, Tottenham et Newcastle notamment. Selon le média anglais EPL Index, les Magpies sont des prétendants sérieux pour conclure le transfert de Kang-In Lee. Si Tottenham est menacé par la relégation, Newcastle est lui confortablement installé dans le milieu de tableau. Une qualification européenne est même encore envisageable avec une bonne fin de saison. Le club entraîné par Eddie Howe compte bien profiter des négociations compliquées entre Kang-In Lee et le PSG pour arracher le milieu offensif.
Les 40 millions d'euros demandés par les Parisiens ne sont pas un problème pour le puissant actionnaire saoudien de Newcastle. Cet investissement est indispensable pour le 9e de Premier League. La créativité et l’intensité du Sud-Coréen sont appréciées par le manager Eddie Howe. Kang-In Lee est vu comme le chaînon manquant d'une équipe de Newcastle parfois stérile sur le plan offensif. Pour le joueur de 25 ans, une arrivée en Angleterre serait une belle étape franchie. Il pourrait alors marcher dans les traces de son illustre compatriote Heung-Min Son, légende de Tottenham.
K. Lee

K. Lee

South KoreaCorée du Sud Âge 25 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs20
Buts2
Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
Udol ICONSPORT_361341_0310
Lens

Lens bat un record qui fait enrager Pierre Sage

ICONSPORT_361933_0059
Ligue 1

L1 : Ludovic Ajorque élu joueur du mois de février

ICONSPORT_269968_0054
OM

OM : De Zerbi allait trop loin, Rongier raconte

Fil Info

15 mars , 11:30
Lens bat un record qui fait enrager Pierre Sage
15 mars , 11:21
L1 : Ludovic Ajorque élu joueur du mois de février
15 mars , 11:00
OM : De Zerbi allait trop loin, Rongier raconte
15 mars , 10:30
OL-Celta Vigo : La billetterie lyonnaise en déprime
15 mars , 10:00
Rennes : Ce coup de folie de Beye, Haise n'en revient pas
15 mars , 9:30
Camavinga sacrifié, cet échange qui rend dingue le PSG
15 mars , 9:00
ASSE : « Pas brillant », il se fait défoncer
15 mars , 8:40
OL : 35 ME pour un flop, le gros coup de pression

Derniers commentaires

L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle

Tu veux qu'on parle du CV de nanar l'escroc 😂😂 Vous êtes des merdes, c'est tes propres supporters qui le disent 😂😂🐐🐐

OL-Celta Vigo : La billetterie lyonnaise en déprime

T'es ce qu'on appelle un guignol sweet

OM : Benatia est trop fort, son coup de génie à 4 ME impressionne

Coupe d europe 1993 champion 2010 cup 1989 sûrement encore la faute du Qatar.... 🙄🙄🙄🙄🙄🙄

OL-Celta Vigo : La billetterie lyonnaise en déprime

pourquoi tout de suite une reponse de connard? regarde les taux de chomage qui sont presques identiques...... T ES qd meme un sacré champion toi. change rien.

OL-Celta Vigo : La billetterie lyonnaise en déprime

C'est sur que qu'a Marseille, les gens ne travaillent pas là bas.... Ça vit des allocs etc.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3626106103436-2
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading