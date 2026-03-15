Newcastle lâche 40 ME pour une star du PSG

Kang-In Lee se rapproche sérieusement d'un départ du PSG cet été. Le Sud-Coréen est dans le viseur de plusieurs clubs européens. Newcastle fait partie des candidats les plus sérieux à ce stade.

Joker de luxe au Paris Saint-Germain , Kang-In Lee a eu l'occasion de soulever la Ligue des champions la saison dernière. Néanmoins, le Sud-Coréen n'est pas totalement satisfait de son statut. Il songe déjà à quitter le club parisien d'autant que sa prolongation de contrat n'aboutit pas. Le joueur de 25 ans est lié avec le PSG jusqu'en 2028. Le dernier chapitre de son aventure parisienne risque de s'écrire dès le prochain été. Plusieurs formations européennes sont sur les rangs pour l'accueillir.

Newcastle menace numéro 1 du PSG ?

On peut citer l'Atlético de Madrid, Tottenham et Newcastle notamment. Selon le média anglais EPL Index, les Magpies sont des prétendants sérieux pour conclure le transfert de Kang-In Lee. Si Tottenham est menacé par la relégation, Newcastle est lui confortablement installé dans le milieu de tableau. Une qualification européenne est même encore envisageable avec une bonne fin de saison. Le club entraîné par Eddie Howe compte bien profiter des négociations compliquées entre Kang-In Lee et le PSG pour arracher le milieu offensif.

Les 40 millions d'euros demandés par les Parisiens ne sont pas un problème pour le puissant actionnaire saoudien de Newcastle. Cet investissement est indispensable pour le 9e de Premier League. La créativité et l’intensité du Sud-Coréen sont appréciées par le manager Eddie Howe. Kang-In Lee est vu comme le chaînon manquant d'une équipe de Newcastle parfois stérile sur le plan offensif. Pour le joueur de 25 ans, une arrivée en Angleterre serait une belle étape franchie. Il pourrait alors marcher dans les traces de son illustre compatriote Heung-Min Son, légende de Tottenham.