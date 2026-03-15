Barça : Lamine Yamal fait déprimer un coéquipier

A Marseille c'est pire puisque le stade se situe en plein cœur de la ville et le métro blindé et on peut pas circuler en ville en voiture et pourtant le vélodrome est plein même en jouant à 18h45
Comment ils font a Londres ? Comme tottenahm et chelsea qui ont déjà joué à 18h45 dans le passé
Y a pas que a Lyon qui a le métro, a Londres aussi et tottenahm et chelsea on déjà joué a 18h45 dans le passé aussi, surtout que a Londres c'est pire
Bien souvent quand y a un match important y a pas de magasin ferme les portes plus tôt
Grosse embrouille des lyonnaises en perspective... Endrick, Tolisso, Descamps 🤣, l'arbitrage tout ça quoi.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
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