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Barça : Lamine Yamal fait déprimer un coéquipier

Liga15 mars , 13:30
parEric Bethsy
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Déterminée à jouer tous les matchs en intégralité, la star du FC Barcelone Lamine Yamal ne laisse que des miettes à son concurrent. Le Suédois Roony Bardghji doit se contenter d’un temps de jeu très limité. Une situation difficile à vivre pour la recrue de l’été dernier.
Au FC Barcelone, Lamine Yamal n’est pas un joueur comme les autres. L’ailier de 18 ans ne se gère pas de la même manière que le reste de l’équipe. Hansi Flick n’hésite pas à ménager ses cadres Raphinha, Pedri ou encore Frenkie de Jong actuellement blessé. Mais lorsqu’il s’agit du petit phénomène, l’entraîneur du Barça prend des pincettes. Il n’est pas rare de voir l’Allemand demander à son jeune talent s’il accepte de sortir en plein match. Et le plus souvent, la réponse de Lamine Yamal est évidemment négative.
Alors avant la réception du FC Séville dimanche, Hansi Flick n’a pas pu répondre à la question d’un journaliste sur son ailier en conférence de presse. « Si Lamine Yamal sera au repos ? On verra », a esquivé l’ancien coach du Bayern Munich, qui aimerait probablement convaincre son ailier droit de laisser la place à Roony Bardghji (20 ans). Depuis son arrivée l’été dernier, le Suédois montre de bonnes choses à chaque opportunité. Ses qualités de percussion et la qualité de son pied gauche sont indéniables.

Bardghji le vit mal

Sauf que l’ancien joueur de Copenhague ne compte que 21 apparitions, pour 6 titularisations toutes compétitions confondues. Une situation difficile à vivre. « Il n'y a pas de problème, a tempéré Hansi Flick. C'est un joueur professionnel et son attitude est incroyable, elle est excellente. Nous savons qui joue à son poste et ce n'est pas facile pour lui. Mais sa mentalité et son attitude sont très bonnes. Ce n'est pas facile pour lui, mais il fait du très bon travail. » S’il veut percer au Barça, Roony Bardghji ferait mieux de se spécialiser à un autre poste.
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