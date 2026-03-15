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Goretzka exige un salaire astronomique pour signer à l’OM

OM15 mars , 12:20
parCorentin Facy
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En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain, Leon Goretzka suscite l’intérêt de l’OM. Mais le comptable du club phocéen risque de prendre peur en découvrant les exigences salariales de l’Allemand.
En pleine bataille pour une qualification en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille commence doucement à préparer son prochain mercato. Il devrait y avoir, comme souvent, du mouvement au sein du club phocéen. Au milieu de terrain, l’idée est notamment de compenser le potentiel départ de Pierre-Emile Hojbjerg, courtisé par la Juventus Turin et qui n’est pas certain de rempiler pour une troisième saison consécutive à l’OM après le départ de Roberto De Zerbi.
Si le Danois venait à s’en aller, Marseille visera un très gros joueur pour le remplacer et ces dernières semaines, le nom de Leon Goretzka est évoqué. L’international allemand arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich et pour l’Olympique de Marseille, l’opportunité de le recruter est trop belle pour ne pas au moins tenter le coup. La concurrence est féroce puisque selon Ekrem Konur, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Newcastle, l’Atlético de Madrid, l’Inter, le Napoli et la Juventus Turin sont également intéressés.

Goretzka réclame un salaire énorme

Autrement dit, tous les plus gros clubs européens ou presque suivent la situation de l’international allemand de 31 ans. Une longue liste de prétendants qui donne des idées à Leon Goretzka puisque selon notre confrère, le joueur du Bayern Munich a de très fortes exigences sur le plan salarial. L’ancien milieu de terrain de Schalke 04 réclamerait une prime à la signature de 10 millions d’euros et un salaire annuel de 7 millions d’euros à son futur club.

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Avec de tels chiffres, difficile d’imaginer l’Olympique de Marseille se positionner, même en cas de qualification en Ligue des Champions. Avec les départs de De Zerbi, Longoria et celui à venir de Benatia, l’idée est plutôt de limiter les coûts et de tenter des paris moins onéreux. La piste Leon Goretzka a donc pris du plomb dans l’aile même si l’OM va bien sûr continuer de suivre l’évolution du dossier de près, au cas où la porte viendrait à s’ouvrir durant l’été.
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