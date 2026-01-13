ICONSPORT_279554_0001

Paris drague Mathys Tel avec une offre irrefusable

Paris FC13 janv. , 15:00
parCorentin Facy
0
Très peu utilisé par Thomas Frank à Tottenham, Mathys Tel suscite un vif intérêt du Paris FC. Le club francilien souhaite mettre le paquet avec de très gros arguments pour convaincre l’international espoirs français.
Auteur de 3 buts en Premier League depuis le début de la saison, Mathys Tel n’est pas satisfait de sa situation. L’international espoirs français est très peu utilisé par Tomas Frank et doit se contenter de bouts de matchs à Tottenham, qui a pourtant investi 35 millions d’euros pour le faire venir en provenance du Bayern Munich. L’attaquant de 20 ans perd patience et souhaite quitter Londres, comme il l’a fait savoir à ses dirigeants ces derniers jours.
Une décision qui a suscité un vif intérêt en Europe puisque Fenerbahçe, Galatasaray, Villarreal ou encore l’AS Roma ont pris des renseignements pour un possible prêt, voire pour un transfert de Mathys Tel. Au milieu de tous ces clubs européens, une formation de Ligue 1 a aussi manifesté son intérêt : le Paris FC. Une tendance confirmée par le journaliste Florian Plettenberg, qui explique que l’actuel 15e du championnat de France est bien décidé à mettre le paquet pour convaincre Mathys Tel, en lui promettant un temps de jeu XXL en 2026.

Le PFC propose un temps de jeu XXL à Tel

« Le Paris FC travaille sur un prêt pour Mathys Tel. Leur principal argument est de lui offrir son poste de prédilection, celui de numéro neuf. Sa frustration principale réside non seulement dans son faible temps de jeu, mais surtout dans le fait qu'il est rarement utilisé en pointe » révèle sur X le journaliste de Sky Sport. L’offre du Paris FC pourrait potentiellement séduire Mathys Tel, mais un gros problème existe pour l’instant. « Tottenham bloque pour l'instant toute offre, souhaitant conserver Tel au sein du club. Son contrat court jusqu'en 2031 » ajoute le spécialiste du mercato pour Sky Sport.

Lire aussi

Tel rêve des Bleus, le coup de folie du Paris FCTel rêve des Bleus, le coup de folie du Paris FC
Autant dire que pour l’instant, le dossier est dans une impasse puisque Tottenham veut garder son joueur, jugé par les Spurs comme très prometteur en plus d’être polyvalent avec la possibilité de jouer sur les côtés en attaque. Reste à voir si ce dossier est susceptible de se décanter en fin de mercato, ce que Mathys Tel espère au même titre que les dirigeants du Paris FC, lesquels frapperaient un joli coup en ce mois de janvier avec la signature de l’ancien Rennais.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281340_0471
PSG

Le PSG laisse partie Eddy Doué

ICONSPORT_263649_0001
Liga

Officiel : Joao Cancelo de nouveau prêté au FC Barcelone

ICONSPORT_275756_0114
PSG

Le PSG mauvais perdant, ça se confirme

ICONSPORT_266359_0082
OM

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

Fil Info

13 janv. , 17:20
Le PSG laisse partie Eddy Doué
13 janv. , 17:01
Officiel : Joao Cancelo de nouveau prêté au FC Barcelone
13 janv. , 17:00
Le PSG mauvais perdant, ça se confirme
13 janv. , 16:40
OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé
13 janv. , 16:20
Officiel : Rennes le laisse partir pour zéro euro
13 janv. , 16:20
Officiel : Bordeaux s'offre un champion de France
13 janv. , 16:00
Enorme bonne nouvelle pour l’OL
13 janv. , 15:30
De Zerbi donne les deux conditions pour plaquer l'OM

Derniers commentaires

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

C'est cet été au mois de juillet que vous avez perdu, pendant cette compétition de pacotille qui a fait que vos joueurs sont cuits depuis cet automne. Ne prends pas de vacances durant un an et tu verras si tu es efficace au boulot.

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Il a aussi perdu

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

il ne sont pas marseillais de coeur c'est pas comme a lyon ou la plupart des joueurs veulent jouer pour lyon

Enorme bonne nouvelle pour l’OL

On baigne dans le n'importe quoi sur Foot01......

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

C'est pas en partant si vite de Marseille qu'on aura le temps de voir des jeunes joueurs formés au centre. J'ai du mal a comprendre la mentalité de ces jeunes qui cherche avant tout le pognon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading