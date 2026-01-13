Paris drague Mathys Tel avec une offre irrefusable

Très peu utilisé par Thomas Frank à Tottenham, Mathys Tel suscite un vif intérêt du Paris FC. Le club francilien souhaite mettre le paquet avec de très gros arguments pour convaincre l’international espoirs français.

Auteur de 3 buts en Premier League depuis le début de la saison, Mathys Tel n’est pas satisfait de sa situation. L’international espoirs français est très peu utilisé par Tomas Frank et doit se contenter de bouts de matchs à Tottenham, qui a pourtant investi 35 millions d’euros pour le faire venir en provenance du Bayern Munich. L’attaquant de 20 ans perd patience et souhaite quitter Londres, comme il l’a fait savoir à ses dirigeants ces derniers jours.

Une décision qui a suscité un vif intérêt en Europe puisque Fenerbahçe, Galatasaray, Villarreal ou encore l’AS Roma ont pris des renseignements pour un possible prêt, voire pour un transfert de Mathys Tel. Au milieu de tous ces clubs européens, une formation de Ligue 1 a aussi manifesté son intérêt : le Paris FC. Une tendance confirmée par le journaliste Florian Plettenberg, qui explique que l’actuel 15e du championnat de France est bien décidé à mettre le paquet pour convaincre Mathys Tel, en lui promettant un temps de jeu XXL en 2026.

Le PFC propose un temps de jeu XXL à Tel

« Le Paris FC travaille sur un prêt pour Mathys Tel. Leur principal argument est de lui offrir son poste de prédilection, celui de numéro neuf. Sa frustration principale réside non seulement dans son faible temps de jeu, mais surtout dans le fait qu'il est rarement utilisé en pointe » révèle sur X le journaliste de Sky Sport. L'offre du Paris FC pourrait potentiellement séduire Mathys Tel, mais un gros problème existe pour l'instant. « Tottenham bloque pour l'instant toute offre, souhaitant conserver Tel au sein du club. Son contrat court jusqu'en 2031 » ajoute le spécialiste du mercato pour Sky Sport.

