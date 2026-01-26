Lille : Bruno Genesio sauve son poste

Rien ne va plus à Lille, le LOSC se faisant humilier dimanche soir par Strasbourg à domicile (1-4). Mais, Olivier Létang ne veut pas sacrifier Bruno Genesio.

Et de cinq. En s'inclinant face aux Alsaciens, Lille a enregistré sa cinquième défaite de rang et n'a toujours pas gagné le moindre match en 2026. Forcément, la tension commence à grandir dans le Nord, même si pour l'instant les supporters du LOSC restent raisonnables. Afin d'éviter que les rumeurs sur l'avenir de Bruno Genesio se relancent, Olivier Létang n'a pas tardé à venir prendre la parole dans la foulée du fiasco contre Strasbourg. Le patron de Lille a fermement défendu son entraîneur, même s'il donne rendez-vous à son équipe jeudi prochain en Europa League pour le match décisif contre Fribourg. Un match qui ressemble tout de même à une dernière chance pour Bruno Genesio.

Les temps sont durs à Lille

« Ce n'est même pas un débat, j'ai fait une interview la semaine dernière dans laquelle je disais que je souhaitais que Bruno soit notre entraîneur l'année prochaine. Encore une fois, il fait un travail remarquable, extraordinaire, au quotidien, on a une relation qui est très, très, très, très bonne. Donc, totale confiance, on a une période qui est aujourd'hui difficile, mais qui n'en a pas? Quand on regarde le match de ce soir et les chiffres, en termes de frappes, d'occasions et de possession, on a des indicateurs plutôt bons. Mais on est dans une période délicate, noire. J'en suis le premier responsable. C'est dans ces moments-là qu'il faut rester tous ensemble, solidaires et avoir beaucoup de force », a prévenu Olivier Létang. Bruno Genesio peut donc dormir relativement tranquillement. Du moins jusqu'à jeudi prochain, car une sixième défaite de rang pourrait cette fois lui être fatale.