PSG : Un contrat à vie pour Luis Enrique, le Qatar stoppe le délire

Très satisfait de son entraîneur, le PSG espère prolonger Luis Enrique au-delà de 2027. Mais pour le club de la capitale, hors de question de proposer un contrat à vie au Catalan, comme cela a été évoqué dans la presse.

Luis Enrique boucle sa troisième saison au Paris Saint-Germain et rarement un entraîneur aura réussi à faire autant l’unanimité dans la capitale depuis l’arrivée du Qatar il y a près de quinze ans. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2024-2025, l’ancien coach du FC Barcelone a également réussi à imprimer une vraie philosophie et un style de jeu très reconnaissable. Son entente avec Luis Campos permet par ailleurs au PSG de travailler dans un climat très serein que le club Bleu et Rouge n’a pas toujours connu dans son histoire récente.

Pour le Paris Saint-Germain, il est donc évident qu’il faut prolonger Luis Enrique au-delà de 2027, l’échéance de son bail actuel. Pour l’heure, aucun accord n’a toutefois été trouvé. Pour tenter de convaincre le Catalan, le PSG serait-il prêt à lui proposer un contrat à vie, comme cela a été évoqué de l’autre côté des Pyrénées ? Cette rumeur farfelue a formellement été démentie par Dominique Sévérac, journaliste au Parisien.

Le PSG veut prolonger Luis Enrique jusqu'en 2030

« C'est faux. Paris propose une prolongation jusqu'en 2030 à Luis Enrique Martinez Garcia (il paraît qu'il faut donner son nom complet sinon nos internautes se fâchent). Il est actuellement lié jusqu'en 2027 » a simplement et brièvement répondu le journaliste du quotidien francilien lors d’un tchat organisé avec les lecteurs du Parisien. De quoi mettre fin à un drôle de fantasme et à une rumeur totalement infondée selon notre confrère. La question est maintenant de savoir si le Paris Saint-Germain parviendra à convaincre Luis Enrique de prolonger jusqu’en 2030. Les négociations se poursuivent mais à ce jour, aucun accord n’a été trouvé. De quoi faire tourner le moulin à rumeurs en Espagne, où le potentiel retour de l’ex-sélectionneur de l’Espagne au FC Barcelone est régulièrement évoqué.