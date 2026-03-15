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5 buts cette saison, l'OL va payer 12 ME

OL15 mars , 12:40
parCorentin Facy
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Déjà tourné vers son recrutement de l’été prochain, l’OL a ciblé le jeune attaquant tunisien Louey Ben Farhat, qui brille avec Karslruhe en seconde division allemande. Une piste très sérieuse pour le club lyonnais.
L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a réalisé des miracles avec trois fois rien au mercato. Malgré des finances extrêmement limitées, le club rhodanien a réussi de très bons coups en faisant venir des joueurs tels que Tyler Morton, Pavel Sulc ou encore Dominik Greif, de réelles satisfactions qui permettent aujourd’hui à l’OL de viser le podium en Ligue 1 et de bien figurer en Europa League. Pour Matthieu Louis-Jean, l’enjeu du mercato à venir est de faire aussi bien et de ne pas se tromper dans les profils ciblés. En Allemagne, Bild confirme les informations parues récemment au sujet de l’intérêt de l’OL pour Louey Ben Farhat.
Le jeune attaquant de 19 ans évoluant à Karlsruhe en D2 allemande a tapé dans l’oeil de nombreux clubs européens puisque le Bayern Munich et le Borussia Dortmund le suivent également, au même titre que l’OGC Nice et donc de l’OL en Ligue 1. Pour le club rhodanien, ce dossier est jugé comme très important en interne. Mais pour rafler la mise, il faudra passer à la caisse. En effet, le club allemand de Ben Farhat réclame 12 millions d’euros pour s’en séparer alors que son contrat court jusqu’en juin 2029. International U20 avec la Tunisie, Ben Farhat a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives depuis le début de la saison.

La piste Ben Farhat se confirme pour l'OL

Au-delà des statistiques, c’est son profil de second attaquant, mobile et très technique, qui plaît aux recruteurs lyonnais. L’Atalanta, Francfort, Côme et le Bayer Leverkusen sont également intéressés. La question est maintenant de savoir si l’OL a ses chances d’obtenir le feu vert du joueur, qui a sans doute vu les réussites d’Afonso Moreira, de Pavel Sulc ou encore d’Endrick à l’Olympique Lyonnais ces dernières semaines. Ce qui peut lui donner envie, à son tour, de rejoindre les Gones et de travailler au contact de Paulo Fonseca. Matthieu Louis-Jean va en tout cas faire le forcing dans les semaines à venir pour boucler ce renfort validé à tous les étages du club rhodanien.
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