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ASSE : 1000 supporters à Grenoble, comment la bagarre a éclaté

ASSE15 mars , 14:30
parCorentin Facy
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L’ASSE a fait match nul contre Grenoble samedi soir lors de la 27e journée de Ligue 2 (0-0). Une soirée marquée par des incidents entre les supporters des deux camps avant le coup d’envoi.
En déplacement à Grenoble samedi soir pour le compte de la 27e journée de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne a manqué l’occasion de prendre virtuellement la tête de la Ligue 2 en attendant le match entre Troyes et Annecy lundi soir. L’équipe de Philippe Montanier a buté sur une solide équipe grenobloise et n’a pas réussi à faire mieux que 0-0. Une soirée globalement décevante sur le terrain… mais aussi en dehors. Comme indiqué dès samedi soir, une bagarre a éclaté entre les supporters de l’ASSE et ceux de Grenoble environ deux heures avant la rencontre.
France Bleu nous en apprend davantage sur les circonstances des incidents ayant éclaté au stade des Alpes. Le média explique que la bagarre a commencé sur les coups de 18 heures au moment où un bus transportant les supporters de l’ASSE est arrivé au stade. Le ton est rapidement monté et les échauffourées ont suivi, faisant dix personnes blessés : quatre supporters de Grenoble, quatre supporters de l’ASSE et deux policiers. Les forces de l’ordre présentes sur place ont été dans l'obligation de faire usage de grenades lacrymogènes afin de rétablir l’ordre en seulement quelques minutes.

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Le déplacement des supporters de l’ASSE à Grenoble avait été autorisé par la Préfecture de l’Isère puisque 1000 fans du club stéphanois étaient présents dans le parcage visiteur. Au vu des incidents qui ont éclaté, nul doute que les confrontations entre ces deux clubs seront surveillées avec plus de vigilance à l’avenir. A tel point que les supporters de Grenoble et de l’AS Saint-Etienne ont de fortes chances d’être interdits de déplacement la prochaine fois que les deux équipes s’affronteront. Dans le Forez, on espère que ce ne sera pas pour la saison prochaine puisque l’ASSE et le GF38 ne joueront peut-être plus dans le même championnat en 2026-2027. A condition que l’équipe de Philippe Montanier, actuellement 2e de Ligue 2, valide sa montée en Ligue 1.
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