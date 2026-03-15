OM : Un consultant vedette accuse Habib Beye de mentir

Vendredi, Marseille a dominé Auxerre 1-0. Un succès peu séduisant mais précieux dans la course au podium. Certains supporters se contentent volontiers du résultat, pas Pierre Ménès qui a égratigné Habib Beye.

Si l' Olympique de Marseille a pris 3 points d'avance sur Lyon dans la course au podium, la soirée de vendredi a été très pénible à suivre pour les fans olympiens. Face à Auxerre, l'ambiance était lourde avec une grève du public pendant toute la première période. Surtout, le jeu phocéen était extrêmement pauvre. Dans un match difficile sur le plan technique, un stérile OM a trouvé la faille sur une erreur de Sinaly Diomandé exploitée par Amine Gouiri. Les observateurs neutres étaient divisés entre pragmatisme et déprime.

Pierre Ménès fracasse l'OM de Beye

Les premiers cités préféraient insister sur le résultat brut. Avec moins de 10 matchs restants et une urgence de points, l'OM se contente volontiers d'un succès moche. Les autres suiveurs restaient effarés par la faible production marseillaise malgré l'équipe alignée et les investissements massifs consentis au mercato estival. Dans cette seconde catégorie, Pierre Ménès fait partie des moins tendres. L'ancien sniper de Canal+ a étrillé le jeu produit par son ex-collègue au Canal Football Club Habib Beye.

« Journée qui a commencé avec la pénible victoire de l’OM sur Auxerre avec une première période épouvantable. D’une faiblesse et d’une indigence comme rarement vues au Vélodrome. […] Qui peut se contenter d’une telle bouillie de football ? Moi qui aie longtemps écouté les analyses pointues d’Habib Beye au CFC, j’ai du mal à le croire sincère quand il dit qu’il a aimé son équipe et qu’il est content de ce qu’il a vu. C’est pas possible. Il nous prend pour des gogos. Ce match est un non-match et c’est extrêmement préoccupant parce que t’as une équipe (Auxerre) inoffensive », a t-il lâché dans une vidéo sur Youtube.

En proposant de telles copies, l'OM s'expose à « une prochaine désillusion de plus » selon Pierre Ménès. Si tel est le cas, le Vélodrome ne va pas retrouver sa chaleur légendaire avant un bon moment.