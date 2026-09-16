LOSC : Létang échappe à la suspension, pas à l'amende

LOSC : Létang échappe à la suspension, pas à l'amende

LOSC16 sept. , 21:11
parHadrien Rivayrand
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Olivier Létang s'en sort bien. Le président du LOSC connaît sa sanction suite à son comportement en marge de la réception du PSG. Le dirigeant écope de 20 000 euros d'amende, mais ne sera pas suspendu.
Pour rappel, Létang avait déjà été sanctionné de deux mois de suspension en janvier pour son comportement envers... Éric Watellier.
À noter que Sylvain Armand (coordinateur sportif du LOSC) prend, lui, un match avec sursis.
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