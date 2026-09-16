LOSC : Létang échappe à la suspension, pas à l'amende

Quelle honte..... multi recidiviste. enfin rien de bien nouveau de ce championnat corrompu
Est-ce que l'on peut dire à foncesca d'arrêter avec Tolisso et de mettre Nartey Titulaire? Ce joueur a un talent monstrueux il a aujourd'hui un Tolisso actuel dans chaque orteil, sur celà Foncesca doit absolument entendre raison
Je m’en balek trou duc
Et mon gars je m’en balek de ton avis bisous trou duc
Vu son pseudo il parle obligatoirement en connaissance de cause
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|8
|7
|1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
Loading