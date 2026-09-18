Le mercato de l’OL, Openda n’avait jamais vu ça

Prêté par la Juventus Turin cet été, Loïs Openda ne regrette pas sa signature à l’Olympique Lyonnais. L’attaquant belge se dit épanoui et reconnaissant envers le club rhodanien qui a insisté pour le recruter.

Cette fois, Loïs Openda ne s’est pas trompé dans son choix de carrière. L’attaquant prêté par la Juventus Turin a retrouvé le sourire à l’Olympique Lyonnais après une année compliquée. En Italie, le Bianconero ne s’est jamais vraiment adapté, notamment à cause de son utilisation sur le terrain.

Le Belge, non convoqué par le sélectionneur Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026, n’avait pas tardé à réclamer un bon de sortie. Ni à choisir le club rhodanien comme destination prioritaire alors que ses dirigeants privilégiaient un gros transfert en Angleterre. « Le plus important, pour moi, c'était l'aspect sportif, s’est justifié Loïs Openda dans les colonnes de L’Equipe. Je suis en contrat avec la Juve jusqu'en juin 2030. J'ai cherché où je pouvais me relancer, avoir du temps de jeu, marquer des buts. » L’Olympique Lyonnais correspondait à ses critères, d’autant que l’entraîneur et le directeur sportif des Gones ont tout fait pour l’attirer.

A la place de Matthieu, j'aurais laissé tomber - Loïs Openda

« J'ai souvent parlé avec Paulo Fonseca pendant les vacances, a raconté l’ancien Lensois. Il me voulait et a été déterminant. Dès le début, j'ai rencontré Matthieu (Louis-Jean) qui s'est montré très clair. Il s'est déplacé et a tout fait. J'ai rarement vu des personnes autant investies pour un joueur de foot. Si je me mettais à la place de Matthieu, j'aurais laissé tomber. Il s'est battu jusqu'au dernier jour de ma signature et m'a montré à quel point le club, la direction, tout le monde me voulait ici. Je savais que j'allais m'épanouir. Ma famille a été très bien accueillie. Je suis dans un endroit sain et je suis très content de mon choix. » Logiquement, sa joie retrouvée se traduit par de meilleures performances à Lyon.