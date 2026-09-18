Le mercato de l’OL, Openda n’avait jamais vu ça

A la place de Matthieu, j'aurais laissé tomber- Loïs Openda
Il faut qu'il aille plus loin dans la logique, pourquoi le meilleur joueur doit être un offensif? Un super tacle, ou un défenseur qui muselle l'attaquant ou un super arret, ce n'est pas donner du plaisir à voir? Ce n'est pas être meilleur?
Le mec est tellement un gros troll qu'il fait des copiés collés de ses messages mdr
Quel pauv'gars... Prendre en otage sa selection aulieu de laisser la nouvelle generation
Le Gomes, c'est du ligue 2 ... Et depuis le début, il sert à RIEN
il y a un petit entraineur a l'om, une petite pleureuse qui aime beaucoup jouer la victime et qui essaie de se dédouaner de sa responsabilité.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
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|1
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|6
|6
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|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
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|4
|4
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|4
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|1
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|1
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|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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Après une saison difficile à la Juventus, Loïs Openda retrouve le sourire à l'OL et le plaisir d'enchaîner les matches : « Ici, je suis heureux » ➡️ l.lequipe.fr/0Uz