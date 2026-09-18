Ballon d’Or : Dembélé et Kvaratskhelia vont parler

Ballon d’Or : Dembélé et Kvaratskhelia vont parler

PSG18 sept. , 14:00
parGael Anger
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Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé sont les deux candidats désignés par le PSG pour le Ballon d'Or, et à ce titre, ils vont être mis en avant à plusieurs reprises par Ligue 1+, qui récupère une rare interview exclusive.
La stratégie du Paris Saint-Germain visant à mettre en avant Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé dans le but de leur permettre de se battre pour le Ballon d’Or se confirme. Les deux joueurs vont même faire cause commune puisque Ligue 1+ annonce leur passage sur la chaine de la LFP ce vendredi, avant le match entre Monaco et Lens.
Dans le but de faire monter la sauce avant le Classique, la chaine qui diffuse 100 % de notre championnat aura un privilège inédit, car il est très rare de voir le PSG laisser ses joueurs être interviewés par le média de la Ligue. Mais Thibault Le Rol a eu le feu vert pour poser ses questions aux deux stars offensives du PSG. Avec bien évidemment un passage sur le Ballon d’Or.

Double interview, sur deux jours pour Kvara et Dembélé

« Dans cet entretien exclusif, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia reviennent ensemble sur leur saison historique, évoquent la course au Ballon d'Or 2026 et dévoilent leur favori ainsi que les raisons de leur choix. Complices, les deux internationaux partagent également leur regard sur leurs performances sur le terrain », a fait savoir la chaine de la Ligue. Le rendez-vous est fixé à ce vendredi à 19h45 pour la prise d’antenne du premier match de la journée de Ligue 1.
Signe que le PSG a décidé de mettre le paquet pour mettre le Français et le Géorgien en avant, une autre partie de cette double interview sera diffusée ce dimanche, avant le match face à l’OM, et elle sera axée sur d’autres points, comme le début de saison, les recrues et les ambitions du PSG pour cette saison.
La course au Ballon d’Or a visiblement motivé le club de la capitale à entrer sur le terrain médiatique, et c’est Ligue 1+ qui va en profiter ce week-end, comme cela a été le cas lors de la précédente journée avec la prise de parole d’Ousmane Dembélé face à Brest.

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