Cristiano Ronaldo, en route vers l'Euro 2028 à 43 ans ?

A l'approche de la première trêve internationale de la saison, Jorge Jesus a dévoilé sa première liste à la tête de la sélection du Portugal.

Pendant la trêve internationale, le Portugal doit affronter le Pays de Galles, la Norvège deux fois et le Danemark en Ligue des Nations. A quelques jours de ces quatre rencontres, Jorge Jesus, le nouveau sélectionneur de la Seleçao, a dévoilé sa toute première liste. Un groupe dans lequel figure Cristiano Ronaldo. Actuellement âgé de 41 ans, le meilleur joueur de l'histoire du Portugal continue d'être appelé malgré le temps qui commence à le peser. Sa convocation et son absence d'indices sur la date de sa retraite internationale sont-elles des signaux clairs d'une participation à l'Euro 2028 ? Le cas échéant, CR7 aura 43 ans.