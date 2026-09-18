Cristiano Ronaldo, en route vers l'Euro 2028 à 43 ans ?

Cristiano Ronaldo, en route vers l'Euro 2028 à 43 ans ?

Foot Europeen18 sept. , 14:20
parQuentin Mallet
1
Ajouter comme source préférée sur Google
A l'approche de la première trêve internationale de la saison, Jorge Jesus a dévoilé sa première liste à la tête de la sélection du Portugal.
Pendant la trêve internationale, le Portugal doit affronter le Pays de Galles, la Norvège deux fois et le Danemark en Ligue des Nations. A quelques jours de ces quatre rencontres, Jorge Jesus, le nouveau sélectionneur de la Seleçao, a dévoilé sa toute première liste. Un groupe dans lequel figure Cristiano Ronaldo. Actuellement âgé de 41 ans, le meilleur joueur de l'histoire du Portugal continue d'être appelé malgré le temps qui commence à le peser. Sa convocation et son absence d'indices sur la date de sa retraite internationale sont-elles des signaux clairs d'une participation à l'Euro 2028 ? Le cas échéant, CR7 aura 43 ans.
Articles Recommandés
Ol Un Seul Absent Contre Rennes Les Supporters Ne Pleureront Pas
OL

OL : Un seul absent contre Rennes, les supporters se marrent

Lamine Yamal Fait La Lecon Au Psg
PSG

Lamine Yamal fait la leçon au PSG

Tv Letat Met La Coupe De France En Grand Danger
TV

TV : L'Etat met la Coupe de France en grand danger

Kylian Mbappe Quitte Nike Pour On Off
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé quitte Nike pour On (off.)

Fil Info

18 sept. , 15:30
OL : Un seul absent contre Rennes, les supporters se marrent
18 sept. , 15:00
Lamine Yamal fait la leçon au PSG
18 sept. , 14:40
TV : L'Etat met la Coupe de France en grand danger
18 sept. , 14:24
Kylian Mbappé quitte Nike pour On (off.)
18 sept. , 14:00
Ballon d’Or : Dembélé et Kvaratskhelia vont parler
18 sept. , 13:30
Le mercato de l’OL, Openda n’avait jamais vu ça
18 sept. , 13:00
Le PSG hors course, l’OM préfère taper l’OL
18 sept. , 12:40
Manchester United pousse JJ Gabriel vers le PSG
18 sept. , 12:20
EdF : « Je suis pas idiot », le podologue viré par Zidane réagit

Derniers commentaires

Lamine Yamal fait la leçon au PSG

Il faut qu'il aille plus loin dans la logique, pourquoi le meilleur joueur doit être un offensif? Un super tacle, ou un défenseur qui muselle l'attaquant ou un super arret, ce n'est pas donner du plaisir à voir? Ce n'est pas être meilleur?

Mbappé Ballon d’Or, la hantise du PSG

Le mec est tellement un gros troll qu'il fait des copiés collés de ses messages mdr

Cristiano Ronaldo, en route vers l'Euro 2028 à 43 ans ?

Quel pauv'gars... Prendre en otage sa selection aulieu de laisser la nouvelle generation

OM : La Provence allume 10 joueurs sur 11

Le Gomes, c'est du ligue 2 ... Et depuis le début, il sert à RIEN

Le PSG hors course, l’OM préfère taper l’OL

il y a un petit entraineur a l'om, une petite pleureuse qui aime beaucoup jouer la victime et qui essaie de se dédouaner de sa responsabilité.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading