L1 : Lille-Troyes explose les compteurs avec 13 millions de téléspectateurs

Même si Ligue1+ ne communique pas chaque week-end ses audiences, on sait que la rencontre la plus suivie du début de saison n’est autre que… le Lille-Troyes de dimanche dernier, à la surprise générale.

Depuis des années, les diffuseurs du football français réalisent leurs meilleures audiences grâce aux matchs du Paris Saint-Germain, de l’Olympique de Marseille ou encore de l’Olympique Lyonnais. Ces trois clubs sont les locomotives du football français sur le plan médiatique et audiovisuel et pourtant, le match qui a fait le plus d’audience en Ligue 1 depuis le début de la saison 2026-2027 ne concerne pas le PSG, l’OM et l’OL. Contre toute attente, le journaliste Nicolas Pelletier nous apprend que l’affiche entre Lille et Troyes, dimanche à 15 heures, a explosé tous les compteurs… à l’étranger.

. « La meilleure audience (pour le moment) de la saison en Ligue 1 ? C'est LOSC - ESTAC de dimanche dernier à 15h00 ! En Chine, ce match diffusé sur CCTV-5 a réalisé une audience moyenne de 2,15 millions de téléspectateurs, selon les données de l'institut CSM. 13 millions de personnes sur le territoire ont regardé au moins une minute de cette rencontre » révèle sur X le journaliste de RMC Sport. Diffusé en Chine car l’horaire convenait au fuseau chinois, le match a explosé tous les compteursrévèle sur X le journaliste de RMC Sport.

Lille-Troyes massivement suivi en Chine

Personne n’aurait évidemment misé sur cette affiche entre Lille et Troyes comme étant la plus suivie de la saison en Ligue 1. La preuve que le marché étranger, et notamment chinois, peut énormément booster les audiences du championnat de France en fonctions des horaires choisis. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, il y a quelques années de cela, la LFP avait instauré la case du dimanche à 13 heures pour un match de Ligue 1 par week-end, cela afin de coller aux horaires du marché chinois.