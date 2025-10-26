Lille : Olivier Létang envoyé en amateur ?

Olivier Létang a encore suscité la polémique cette semaine en interpellant l'arbitre du match LOSC-PAOK en Ligue Europa. L'attitude du président lillois envers l'arbitrage irrite de plus en plus. Un journaliste propose une punition originale pour lui donner une vraie leçon.

L'impulsivité d'Olivier Létang envers les arbitres a désormais trouvé écho dans toute l'Europe. Déjà véhément concernant l'arbitrage français, le président du LOSC s'est attaqué à l'officiel monténégrin du match Lille-PAOK Salonique jeudi soir. Il n'a pas supporté que M.Nikola Dabanovic n'accorde pas de penalty aux Dogues pour un tirage de maillot sur Matias Fernandez-Pardo. A la mi-temps du match, les caméras ont capté un moment unique. Létang est allé interpeller l'arbitre dans le couloir , indiquant avoir appelé personnellement Aleksander Ceferin le président de l'UEFA pour se plaindre.

Létang forcé à arbitrer en amateur ?

Un coup de pression gênant d'autant que Létang a déjà un passif bien chargé en la matière. La veille, il avait écopé de trois matchs de suspension dont un ferme pour ses critiques sur l'arbitrage après Lille-Lyon fin septembre. Récidiviste, le boss lillois avait déjà été suspendu un mois en début d'année pour avoir tiré le bras du quatrième arbitre lors du bouillant OM-LOSC en coupe de France. Quelques semaines plus tard, il mettait en doute l'intégrité de l'arbitre suisse germanophone de Lille-Dortmund en Ligue des champions.

Les sanctions successives prononcées par les instances ne semblent pas calmer Olivier Létang. Que faire ? Johan Rigaud, journaliste pour L'Equipe a la solution idéale. « La meilleure sanction serait peut-être de le faire arbitrer un match du dimanche matin », écrit-il à propos d'un dirigeant qui « abîme son sport » selon lui. Une sanction originale et loin d'être dénuée d'intérêt. En effet, depuis plusieurs années, il existe de nombreux exemples d'arbitres amateurs agressés. Des comportements intolérables souvent inspirés des dérives aperçues dans le monde professionnel.