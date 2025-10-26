ICONSPORT_274640_0157

Lille : Olivier Létang envoyé en amateur ?

LOSC26 oct. , 15:00
parMehdi Lunay
0
Olivier Létang a encore suscité la polémique cette semaine en interpellant l'arbitre du match LOSC-PAOK en Ligue Europa. L'attitude du président lillois envers l'arbitrage irrite de plus en plus. Un journaliste propose une punition originale pour lui donner une vraie leçon.
L'impulsivité d'Olivier Létang envers les arbitres a désormais trouvé écho dans toute l'Europe. Déjà véhément concernant l'arbitrage français, le président du LOSC s'est attaqué à l'officiel monténégrin du match Lille-PAOK Salonique jeudi soir. Il n'a pas supporté que M.Nikola Dabanovic n'accorde pas de penalty aux Dogues pour un tirage de maillot sur Matias Fernandez-Pardo. A la mi-temps du match, les caméras ont capté un moment unique. Létang est allé interpeller l'arbitre dans le couloir, indiquant avoir appelé personnellement Aleksander Ceferin le président de l'UEFA pour se plaindre.

Létang forcé à arbitrer en amateur ?

Un coup de pression gênant d'autant que Létang a déjà un passif bien chargé en la matière. La veille, il avait écopé de trois matchs de suspension dont un ferme pour ses critiques sur l'arbitrage après Lille-Lyon fin septembre. Récidiviste, le boss lillois avait déjà été suspendu un mois en début d'année pour avoir tiré le bras du quatrième arbitre lors du bouillant OM-LOSC en coupe de France. Quelques semaines plus tard, il mettait en doute l'intégrité de l'arbitre suisse germanophone de Lille-Dortmund en Ligue des champions. 
Les sanctions successives prononcées par les instances ne semblent pas calmer Olivier Létang. Que faire ? Johan Rigaud, journaliste pour L'Equipe a la solution idéale. « La meilleure sanction serait peut-être de le faire arbitrer un match du dimanche matin », écrit-il à propos d'un dirigeant qui « abîme son sport » selon lui. Une sanction originale et loin d'être dénuée d'intérêt. En effet, depuis plusieurs années, il existe de nombreux exemples d'arbitres amateurs agressés. Des comportements intolérables souvent inspirés des dérives aperçues dans le monde professionnel.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_274558_0051
Premier League

Transfert à 116 ME, Liverpool prend la parole

ICONSPORT_275027_0048
OM

LOSC : Igamane fait pleurer l’OM

ICONSPORT_274910_0160
Ligue 1

Elle a gâché Lens-OM, Stéphanie Frappart envoyée en Ligue 2

ICONSPORT_274603_0001
Liga

Real Madrid - FC Barcelone : les compos (16h15 sur BeIN 1)

Fil Info

16:00
Transfert à 116 ME, Liverpool prend la parole
15:45
LOSC : Igamane fait pleurer l’OM
15:30
Elle a gâché Lens-OM, Stéphanie Frappart envoyée en Ligue 2
15:03
Real Madrid - FC Barcelone : les compos (16h15 sur BeIN 1)
14:40
Liverpool : Le retour de Klopp annoncé !
14:20
Une légende du PSG envoie Marquinhos au Real
14:18
Lille - Metz : les compos (15h00 sur Ligue1+)
14:00
TV : BeInSports interpellé, les téléspectateurs n'en peuvent plus

Derniers commentaires

Lens-OM : Thauvin au bord des larmes sur Ligue1+

Tout ça ressemble à un énorme appel du pied aux recruteurs de l'OM

Elle a gâché Lens-OM, Stéphanie Frappart envoyée en Ligue 2

au centre ou a la var .. "c'est haut mais ca reste pas ca glisse c'est bon pour moi ..." C'est claire qu'elle est nulle et depuis longtemps mais c'est pour le quota

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

Pour ce soir tout dependra de l'equipe de depart et des changements que fonseca nous pondra .. si on n'arrive pas a marquer plus de 1 buts ca sera compliqué . j'aimerai qu'il mette sulc en 9 a la place de satriano car c'est vraiment compliqué avec lui.. il joue trop bas et n'attire aucun defenseur ce qui empeche les ailliers d'avoir des espaces pour deborder

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

je suis moins optimiste que toi

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

Quand tu vois le prix de l'effectif lyonnais et celui de l'effectif de strasbourg .. c'est juste un valeurde 100M de plus .. Quand tu vois les transferts sachant qu'en plus tu as des prets interne avec chelsea .. normal que strabourg soit superieur a lyon qui a perdu cherki lacazette mikau almada en joueur important et aucun n'a été remplacé qualitativement .. 30M de transfert combien chez blueco?110M 6 joueurs venant de chelsea dont 4 prets (valeur joueur de 40M environ)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
Monaco
17952218135
5
Strasbourg
16851217107
6
O. Lyonnais
1585031183
7
LOSC Lille
14842216106
8
Toulouse
13941415132
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading