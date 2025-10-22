ICONSPORT_273039_0003

L1 : Létang suspendu pour ses propos après LOSC-OL

Ligue 122 oct. , 22:17
parMehdi Lunay
0
La commission de discipline de la LFP était réunie ce mercredi pour trancher certains cas. Le plus attendu était celui d'Olivier Létang qui avait critiqué très sévèrement l'arbitrage français en général après LOSC-OL.
Le président lillois risquait plusieurs matchs de suspension pour ses propos. Il s'en sort bien finalement avec un match ferme et deux matchs avec sursis. Il sera privé de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles pour le déplacement de Lille à Nice mercredi 29 octobre prochain. La commission a été plus sévère avec le Messin Sadibou Sané, suspendu trois matchs ferme pour un tacle les deux pieds décollés contre Toulouse dimanche.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272658_0057
Mercato

50 millions d’euros, Manchester United fait pleurer le Real

ICONSPORT_274542_0042
OM

Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM

ICONSPORT_274542_0093
Ligue des Champions

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

ICONSPORT_273988_0180
OL

OL : Paulo Fonseca répond aux accusations

Fil Info

23:30
50 millions d’euros, Manchester United fait pleurer le Real
23:10
Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM
23:00
L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal
23:00
OL : Paulo Fonseca répond aux accusations
23:00
LdC : Programme TV et résultats de la 3e journée
22:56
LdC : Monaco gaspille contre Tottenham
22:30
Nantes : Guardiola l'a eu, Luis Castro le veut aussi
22:00
Emerson exclu, un « geste idiot » qui tue l’OM

Derniers commentaires

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Comme dis plus haut, évite de m'inclure dans tes délires avec Greg.

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

NON surtout pas a la 2 EME MINUTES Accroche toi plutot a repondre avec les trolls pour organiser une visio avec eux ( UN ZGEG ) Tu seras arbitre et je te file des cartons 👌

Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM

Jsuis pas d'accord, et même dans une idée de com, jsuis pas fan

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Compte fake? Tu te trompes de cible je pense. Je n'ai qu'un seul compte si j'omets celui qui a été banni.

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

De quoi tu parles ? J'évoque les matches de 2022, et Germain ne faisait plus partie de l'OM.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading