LOSC : Letang hurle dans les couloirs et appelle direct l’UEFA

LOSC23 oct. , 22:14
parAlexis Rose
Largement mené à la pause face au PAOK Salonique (0-3), le Lille OSC n’a pas vraiment été aidé par l’arbitrage de Monsieur Nikola Dabanović. De quoi rendre fou de rage Olivier Létang !
Ce jeudi soir, lors de la 3e journée de l’Europa League, il n’y a clairement pas photo entre Lille et le PAOK Salonique, qui mène 3-0 à la pause au Stade Pierre-Mauroy. Sauf que le scénario de la rencontre aurait pu être tout autre si l’arbitre n’avait pas joué un bien vilain tour aux Dogues... Si le club grec menait déjà de deux buts sur des réalisations de Meite (18e) et Zivkovic (23e), le LOSC aurait dû obtenir un penalty. Puisqu’à la 39e minute de jeu, Fernandez-Pardo s’écroulait dans la surface adverse après un tirage de maillot assez flagrant de Kenny. Pourtant bien placé, Monsieur Nikola Dabanović ne bronchait pas et ne sifflait pas penalty. Malgré tout, le camion VAR l'appelait pour qu’il regarde les images de la faute sur l’attaquant lillois, mais après de longues secondes de visionnage, l’arbitre monténégrin confirmait sa décision de ne pas donner de penalty.

Letang appelle Ceferin en direct

À la grande incompréhension des joueurs et du staff lillois, mais aussi d’Olivier Letang, qui n’a pas hésité à employer les grands moyens pour se faire respecter. En effet, sur des images captées par Canal + au début de la mi-temps, on voit le président lillois mettre la pression sur le corps arbitral en prétextant avoir « contacté Aleksander Ceferin », le président de l’UEFA, pour se plaindre de l’arbitrage de Nikola Dabanović. Une plainte qui ne servira pas à grand-chose dans l’immédiat, puisque dans la foulée de cette décision étonnante, le LOSC a encaissé le but du 3-0 avec Konstantelias (43e). Autant dire que la messe est quasiment dite pour Lille ce jeudi soir. Et après avoir affiché sa volonté de réformer l'arbitrage français, Letang va certainement s'attaque à celui de l'UEFA...
