Nianzou

Nouvelle recrue bouclée, Lille tente un pari osé

LOSC10 juil. , 20:40
parEric Bethsy
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Non retenu par le FC Séville, le Français Tanguy Nianzou va en profiter pour retrouver la Ligue 1. L’ancien défenseur central du Paris Saint-Germain s’apprête à rejoindre le LOSC pour tenter de relancer sa carrière.
La tendance se confirme, Tanguy Nianzou (24 ans), également connu sous le nom de Kouassi, va bien s’engager en faveur du LOSC cet été. Nos confrères de Foot Mercato annoncent un accord entre Lille et le FC Séville pour le transfert du défenseur central capable d’évoluer au poste de milieu défensif. On parlait plutôt d’une résiliation de son contrat qui devait expirer l’année prochaine. Mais le club andalou a apparemment négocié une petite indemnité. Le montant n’est pas révélé mais il s’agit sans doute d’une somme peu élevée.
La source précise que les négociations n’ont pas été difficiles pour le LOSC sachant que le FC Séville, qui doit absolument alléger sa masse salariale le plus vite possible, n’a rien fait pour compliquer le départ du Français. C’était donc une occasion à saisir pour le président lillois Olivier Létang que l’on imagine à l’origine de cet intérêt. Rappelons que l’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain a connu l’ancien titi dans la capitale. A cette époque, le jeune talent était considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs de l’académie parisienne. Mais Tanguy Nianzou avait préféré partir libre au Bayern Munich en 2020.

Une recrue en difficulté

Peu épargné par les blessures, le natif de Paris n’était pas parvenu à s’imposer en Allemagne, d’où son transfert au FC Séville pour 16 millions d’euros deux ans plus tard. Ce nouveau départ ne lui a pas vraiment réussi. La preuve avec sa dernière saison terminée sur le banc des remplaçants après la nomination de l’entraîneur Luis Garcia Plaza. Sans prendre trop de risques sur le plan financier, Lille tente quand même un pari sportif pour compenser les départs libres d’Aïssa Mandi et de Chancel Mbemba.
N. Kouassi

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