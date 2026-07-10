Nouvelle recrue bouclée, Lille tente un pari osé

Sans moi. Abonnement résilié.
Si ça tenais qu a moi je l’aurait viré depuis la saison avec Sampaoli
c est pas ce que j ai ecrit?
Keske tant c'est qu'il a pa voulu dire sa ? T'es dans ca tête à halande ?
Mon pronostic : Espagne 1 - 2 Belgique (après prol.) (Pour l'Espagne : but de Oyarzabal ; pour la Belgique : but De Ketelaere et de Lukaku)
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