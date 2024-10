Une star de Premier League en L2, sa blessure a tout gâché

Dans : Ligue 2.

Par Eric Bethsy

En tant qu’entraîneur des gardiens de l’USL Dunkerque (Ligue 2), Christophe Lollichon a tenté un pari fou. L’ancien technicien de Chelsea a contacté Petr Cech pour le sortir de sa retraite. Mais le gros coup s’est heurté à un souci médical.

Durant ses 15 années passées dans le staff technique de Chelsea, Christophe Lollichon a vu passer du beau monde. Chez les coachs par exemple, le Français a notamment travaillé avec José Mourinho, Carlo Ancelotti ou encore Rafael Benitez. L’entraîneur des gardiens a aussi côtoyé des portiers de haut niveau comme Thibaut Courtois et surtout Petr Cech, qu'il avait rencontré à Rennes, et à qu’il est systématiquement associé lorsque l’on évoque son passage chez les Blues.

The good old days 🔵 pic.twitter.com/jFXyC1k61P — Christophe Lollichon (@chrislollichon) September 11, 2023

« Si ça m’agace ? Non, parce que ça a été une expérience exceptionnelle, a répondu Christophe Lollichon à La Voix du Nord. Je la considère comme une histoire d’amour professionnelle. J’ai fait avec lui un an à Rennes et huit ou neuf ans à Chelsea. » L’histoire aurait pu continuer en Ligue 2 puisque l’entraîneur des gardiens de l’USL Dunkerque a tenté sa chance auprès du Tchèque retraité depuis 2019. « Je vais vous avouer un truc, peu de gens le savent : j’ai tenté un coup de folie », a-t-il raconté.

Cech y a réfléchi

« J’ai envoyé un message à Petr Cech (41 ans à ce moment-là), je lui ai proposé de venir à Dunkerque, parce que lui aussi est fou, il fait du hockey sur glace maintenant, a rappelé le consultant. Je lui ai dit que je travaillais à Dunkerque avec Demba (Ba) et je lui ai proposé une pige de six mois, pour qu’on vive un truc incroyable. Ça aurait fait un buzz pas possible mais, au-delà de ça, c’était la possibilité de retravailler ensemble. Il m’a répondu par un smiley et puis plus rien. C’est rare. Cela voulait dire qu’il commençait à réfléchir. Le lendemain matin, il m’a appelé : "Christophe, avec mes tendons je ne vais pas pouvoir." Il ne m’a pas dit oui, mais il a cogité ! » Le gros coup n'était pas si loin.