Officiel : Benoît Pedretti annonce sa retraite sportive

Agé de 37 ans, Benoît Pedretti en a fini avec sa carrière de footballeur professionnel. En effet, ce lundi, l'AS Nancy-Lorraine a annoncé que le milieu de terrain avait décidé de tourner définitivement la page et devenait immédiatement l'adjoint de Patrick Gabriel, nouvel entraîneur du club lorrain. « Je pense être plus utile au club en aidant le staff au quotidien. Ça c’est fait très vite et rien n’est encore précisément défini. Avec la vidéo ou les jeunes qui ont besoin de séances supplémentaires, il y a beaucoup de travail. Je vais tout faire pour mettre le coach dans les meilleures conditions. Je pense que ça va me plaire mais je repars de zéro. Avec beaucoup d’humilité, je vais beaucoup écouter. J’ai tout à apprendre », a confié Benoît Pedretti dont la fin de carrière a été gâchée par les blessures. Tricolore à 22 reprises, Pedretti s'était fait connaître sous le maillot de Sochaux avant de passer par l'OM, l'OL, Auxerre, Lille, Ajaccio et enfin Nancy où il sera désormais sur le banc.