Orelsan sort son album Civilisation et rêve de s'impliquer au SM Caen

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Ce vendredi, le rappeur Orelsan sort son nouvel album. Un opus très attendu nommé Civilisation, et dans lequel le football a sa part.

Même s’il est passionné de basket, le Normand n’oublie pas dans l’une de ses chansons de mentionner la difficulté que peut représenter le fait d’être supporter du SM Caen. Dans son phrasé si caractéristique, il est pas loin de la dépression au moment d’évoquer certains soirs de match. « On va au stade avec mon père, on prend deux bières, on prend deux buts et à mon retour je rallume Fifa et le Stade Malherbe perd encore... », glisse ainsi Orelsan, pour qui cette mauvaise passe du club de Caen, dans le ventre mou de Ligue 2, ne ternit pas sa passion pour le club du Calvados. Il sera d’ailleurs en dédicace ce samedi à D’Ornano, dans le cadre du match face au Paris FC. Une belle opération pour le rappeur comme pour le club normand, qui sont peut-être amenés à se rapprocher encore plus prochainement.

Civilisation est dispo en préco 💿 c est partiiiiii 💿 (Éditions limitées, streams,…)https://t.co/yyGI4zYEmF pic.twitter.com/u6gawIa9Sd — OrelSan (@Orel_san) October 29, 2021

Dans un entretien à Ouest-France, Orelsan a ainsi confié qu’il aimait discuter avec les dirigeants de Malherbe, club qu’il a suivi pendant son enfance à Caen. Et sa proximité avec Pierre-Antoine Capton, producteur par sa société Mediawan de son documentaire « Montre jamais ça à personne », permet de maintenir cette passion au plus près. « Je m’entends bien avec le staff, j’aime bien parler avec Olivier Pickeu, et je suis content de faire des trucs avec le Stade. Je ne sais pas vraiment quoi encore. Pierre-Antoine Capton a dit qu’il me verrait bien dans un rôle d’ambassadeur, mais ça me dit bien de faire partie de l’aventure. Malherbe, c’est mon club de cœur, et j’ai envie de me recentrer à Caen, où je passe déjà les deux tiers de mon temps », a livré le rappeur de 39 ans, qui se souvient qu’il aimait trainer aux abords du stade Venoix quand il était enfant, et qu’il aurait bien aimé entrer dans le personnage, et la peau, de la mascotte du club à l’époque. Depuis, les choses ont changé, et son album connait un succès retentissant. Malherbe a en tout cas bien besoin de cette énergie positive pour renouer avec la victoire, qui fuit les troupes de Stéphane Moulin.