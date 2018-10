Officiel : Tholot limogé par Nancy, Alain Perrin le remplace

Dans : Ligue 2.

Au lendemain du nul obtenu par Nancy à Valenciennes, le club lorrain a annoncé le limogeage de son entraîneur et confirmé le nom de son successeur. « Compte tenu de la situation sportive, Didier Tholot a été déchargé de sa fonction d’entraîneur de l’équipe professionnelle. Pour le remplacer, Jean-Michel Roussier a privilégié une solution interne et a obtenu l’accord d’Alain Perrin, pour prendre en charge la direction de l’équipe de manière intérimaire. L’AS Nancy-Lorraine remercie Didier Tholot pour son investissement, pour avoir aidé le club à se maintenir la saison dernière et pour avoir cherché des solutions depuis le début de ce championnat », a indiqué, dans un communiqué, l’ASNL.